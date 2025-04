Preocupación en Red Bull por el “problema masivo” que dejó sin podio a Verstappen en la Qualy del GP de Bahréin

Desde el inicio de las prácticas libres, McLaren pica en punta para adueñarse del Gran Premio de Bahréin en la Fórmula 1. Aunque el nombre de Max Verstappen siempre promete darle batalla al equipo de moda en la categoría, el neerlandés deberá trabajar mucho para acercarse a la cima, luego de un mal cierre de la clasificación, que lo hará largar desde la séptima colocación, lejos del poleman, Oscar Piastri.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, habló sobre el opaco rendimiento del tetracampeón mundial y lo vinculó por completo a una cuestión del monoplaza: “Fue un problema masivo; pudieron verlo en los datos, pero no sabemos de dónde vino”. En declaraciones a la prensa, profundizó: “Ha sido peor de lo esperado porque hemos cambiado algunas cosas en el coche que pensábamos que iban a mejorar, y de repente hemos tenido un problema con los frenos”.

Este problema solo abarcó al auto de Verstappen, mientras que su compañero, Yuki Tsunoda, no tuvo problemas de rendimiento y cerrará la quinta fila en el décimo lugar, contó Marko. Sin estos inconvenientes, Helmut pronosticaba un podio para Super Max: “Habría sido P3 o P4”. “No fue una clasificación tranquila, pero ambos coches estaban entre los 10 primeros, así que fue un buen logro”, sentenció.

En diálogo con los medios, Max Verstappen evitó sobre analizar cómo será la salida de este domingo lejos de Piastri y muy cerca de Lando Norris (ambos de McLaren, Norris largará sexto): “No lo sé. Sólo intento hacerlo lo mejor posible. Ha sido un fin de semana difícil para nosotros. Mañana intentaré conseguir todos los puntos que pueda —quiero decir que lo hago todos los fines de semana, así que no hay ninguna diferencia mañana— pero no tengo ni idea de dónde estaremos en términos de ritmo de carrera. Estaremos en medio del pelotón, así que espero que haya un poco de emoción”.

Helmut Marko admitió públicamente los problemas que tuvo Verstappen en la Qualy (Reuters/Rula Rouhana)

A continuación, el piloto de 27 años no se ahorró palabras para su floja labor personal: “Simplemente éramos demasiado lentos. Mal equilibrio en el coche, no podía frenar, no podía girar, el coche no giraba y no tenía tracción. Muy difícil. Ha sido así todo el fin de semana. Giramos todo el coche, a izquierda y derecha, pero nada funciona. Cada vez que pisaba el pedal, era como chocar contra un muro. El coche simplemente no se para. Llevo sufriendo eso todo el tiempo, todo el año en realidad. Pero en este circuito aún más”, expresó.

En sintonía, Verstappen fue consultado por el presente de Red Bull en este fin de semana: “Ha sido difícil, he tenido problemas con el tacto de los frenos y la potencia de frenado. Además, el agarre ha sido muy difícil. Todo es muy difícil para nosotros en este momento, en este circuito”.

“Ahora, creo que quizás sea el agarre de los neumáticos lo que estamos obteniendo del coche, y por eso también en cuanto a la configuración, el coche ha sufrido muchos cambios y nada parece indicar una dirección clara. Así que supongo que eso también demuestra que tenemos dificultades con otros aspectos”, puntualizó.

Red Bull y un fin de semana difícil en Bahréin (Reuters/Rula Rouhana)

Por último, la planificación de carrera estuvo en la lista de consultas para el neerlandés, quien se guardó un juego extra de neumáticos duros con vistas a la carrera: “No tengo ni idea de cómo funcionarán. Con el neumático duro el agarre mecánico es bastante bajo, así que, naturalmente, deslizarás un poco más y no tengo ni idea de cómo funcionará. Pero al menos es una opción y ya veremos qué pasa con ella”.

Max Verstappen viene de ganar el Gran Premio de Suzuka, mientras que alcanzó un segundo lugar en Australia y terminó tercero y cuarto en la Sprint y la carrera de China, respectivamente, en lo que va de la temporada 2025. Se encuentra segundo en el campeonato de pilotos con 61 puntos, a uno solo del líder Lando Norris. Debido a esto, la mala clasificación complica sus aspiraciones de superar al británico en la tabla.