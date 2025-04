Las imágenes del festejo del cumpleaños 39° de Fernando Gago: la intimidad del DT de Boca Juniors

El cumpleaños 39 de Fernando Gago

Fernando Gago celebró la llegada de sus 39 años en la jornada de ayer. A la medianoche, junto a un grupo de seres queridos y amigos, sopló las velitas en una torta temática que tenía distintivos de Boca Juniors. Pintita, entrenador del Xeneize, se mostró feliz en su aniversario junto a su pareja, Verónica Laffitte, quien publicó algunas imágenes de lo que fue la celebración en su casa ubicada en Nordelta.

Su pareja, Verónica Laffitte, compartió un mensaje con varias fotos en su cuenta de Instagram: “Feliz Cumple amor de mi vida !!..Brindo por seguir viendo todos los días esa sonrisa , por verte crecer en lo que amas y por seguir construyendo esta familia hermosa que tenemos ! Te amo mi todo ♥️”.

La pareja de Gago se encargó de la organización del evento y contrató a una productora amiga que se encarga de la ambientación (predominó el negro con dorado), pastelería y candy bar, entre otras cuestiones. La fiesta no terminó tarde ya que a primera hora de la mañana de este jueves el entrenador lideró el entrenamiento del plantel boquense en el Boca Predio de Ezeiza. La mirada está puesta en el próximo compromiso del equipo, este sábado ante Belgrano, a partir de las 21:30 en Córdoba.

Laffitte es quien suele mostrar algo de la intimidad familiar y la relación con Gago en sus redes sociales, ya que Pintita no hace posteos en su cuenta de Instagram desde 2022 cuando todavía dirigía a Racing. El día de su presentación como entrenador de Boca, ella fotografió la pantalla de una televisión en donde se lo veía sosteniendo la camiseta del club xeneize. “Los amo... a romperla”, escribió en la publicación con la imagen de varios de los integrantes del cuerpo técnico que lo acompañan en su gestión, como Fabricio Coloccini y Cristian Muñoz.

Antes de que se concretara su pasaje a Boca, luego de dirigir al Chivas de Guadalajara, México, la propia Laffitte había dado señales en sus redes sociales de que el futuro de Gago al frente del equipo en el que surgió futbolísticamente estaba por llegar. Ella compartió una publicación en su cuenta de Instagram que no hizo más que potenciar los rumores de una mudanza de Pintita a Boca Juniors. “Juntos en todas, te amo mi todo”, escribió junto a un emoji de un corazón y una foto en la que se la ve abrazando al ex futbolista xeneize. Fue la misma jornada a la que Gago hizo referencia en las últimas horas -en una entrevista con ESPN- que se generó el primer contacto por parte del club de la Ribera con él en México.

A fines de septiembre de 2021, trascendió que Gago había engañado a la ex tenista y madre de sus tres hijos, Gisela Dulko, con Verónica Laffitte, su actual pareja. Laffitte era una vecina del barrio en el que vivían el ex futbolista y la ex tenista y era muy cercana a Dulko, ya que los hijos de ambos matrimonios concurrían a la misma escuela. A partir del engaño, Gisela decidió mudarse a San Isidro y también cambiar a sus chicos de colegio.

Pese a todo el escándalo mediático, Gago y Laffitte se mudaron juntos poco tiempo después y empezaron a darle un rodaje más formal a su pareja. Tanto, que ella lo acompañó en su aventura como director técnico en México y ahora están juntos de vuelta en su país natal tras haberse concretado su llegada a Boca Juniors.

LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE FERNANDO GAGO