Lapidaria crítica de una ex figura del Real Madrid: la pelea de egos entre Vinicius y Mbappé y la falla de Ancelotti

Vinicius Jr y Mbappé forman parte del tridente merengue (Reuters)

El Real Madrid atraviesa un momento incómodo en la Champions, pero el ex director deportivo del club, Pedja Mijatovic, fue más allá. Lo calificó como “una de las peores crisis de los últimos años”. Y compartió su visión crítica sobre el estado del equipo, las difíciles relaciones entre jugadores clave y la gestión de Carlo Ancelotti. Los blancos, tras caer 3-0 frente al Arsenal en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League, enfrentan cuestionamientos sobre su capacidad para remontar y recuperar la fortaleza de temporadas pasadas, más allá de que están en carrera en la Liga de España (son escoltas del Barcelona) y esperan en la final de la Copa del Rey (en la que también se medirán ante los blaugranas).

Uno de los principales factores señalados por Mijatovic es un supuesto conflicto de egos entre Kylian Mbappé y Vinicius Junior, que estaría afectando el rendimiento colectivo del equipo. Según el ex futbolista, desde que llegó el francés al club, el brasileño no ha podido mantener el mismo nivel que mostró en temporadas anteriores, lo cual ha creado tensiones internas. “Desde la llegada de Mbappé, Vinicius ha tenido un poco de temor para demostrar quién es mejor. El objetivo parece ser convencer al madridismo de quién es el mejor. Y eso ha hecho que no haya rendido al nivel esperado esta temporada. Se ha notado mucho”, afirmó Mijatovic en diálogo con el programa El Larguero de la Cadena SER.

La competencia entre ambos jugadores parecería haber afectado no solo sus rendimientos individuales sino también la cohesión grupal. El tridente ofensivo formado por Mbappé, Rodrygo y Vinicius no ha tenido el impacto esperado. Sobre este punto, Mijatovic señaló que “desde hace mucho tiempo no he visto al Real Madrid en un partido de Champions así, sin crear ninguna oportunidad”.

Ancelotti estuvo en la órbita de la selección de Brasil (Reuters)

Otra de las grandes preocupaciones del analista montenegrino recae sobre la dirección técnica de Carlo Ancelotti, a quien acusa de no gestionar adecuadamente el grupo. “No está controlando bien al equipo, quiere contentar a todo el mundo y en el Madrid siempre ha habido titulares y suplentes. Algunos eran súper suplentes, como Nacho o Guti en su momento”, mencionó.

Mijatovic criticó que el italiano siga apostando por jugadores que, a su juicio, no están en condiciones óptimas para destacarse. “Espera más de algunos jugadores que no están ni física ni mentalmente bien para rendir como a él le gusta, y eso crea confusión y falta de confianza”, apuntó. Sobre el carácter general del equipo, añadió que la actitud de los jugadores en el campo deja mucho que desear: “Estaban como diciendo: ‘¿Cómo va a terminar esto?‘, preferían que acabara ya el partido aunque iban 3-0. Y eso es lo que realmente me preocupa”.

Por otro lado, Mijatovic manifestó que la presión constante sobre Ancelotti también podría estar condicionando su desempeño. “No veo a Carlo Ancelotti tan tranquilo, porque si lo estuviese no hablaríamos de su posible salida o continuidad teniendo un año de contrato”, expresó, reflexionando además sobre las exigencias inherentes al club: “En el Real Madrid nunca puedes estar tranquilo. Solo puedes estarlo cuando te presentan y cuando ganas un título”.

Vinicius Jr no está demostrando su mejor nivel (Reuters)

El desempeño del Real Madrid en el duelo ante el Arsenal ha dejado dudas sobre sus posibilidades de remontar en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. “El partido contra el Arsenal me preocupa por una simple razón: el Arsenal es una versión más light del Manchester City de sus mejores tiempos, pero es un equipo que juega bien y es incómodo. No tienen nada que perder y mucho que ganar”, analizó Mijatovic.

El ex jugador se mostró poco optimista respecto a una remontada: “No hay esa reacción que tenía el Madrid el año pasado, por ejemplo. Este Madrid ha hecho grandes cosas y grandes remontadas, pero no soy tan optimista, porque el partido demuestra que no andan finos”.

Mijatovic destacó además que el 3-0 en Londres le pareció incluso “un resultado corto” dada la falta de opciones generadas por los blancos. Aseguró que la imagen de impotencia en el campo fue evidente, subrayando que en la segunda mitad el equipo “no existía”.

A todo esto se suma la relación entre Vinicius Junior y la afición del Real Madrid, marcada por altibajos en los últimos meses. A pesar de ser una de las figuras más destacadas del equipo, el brasileño enfrenta críticas por su carácter y comportamientos dentro y fuera del terreno de juego. “El madridismo que no quiere que se vaya Vinicius está preocupadito y un poco enfadado. Es un jugador que ha triunfado y que ha destacado en los partidos importantes, pero también tiene un carácter con reacciones inesperadas que han enfadado un poco a la afición”, explicó Mijatovic.

Por último, envió un mensaje directo al delantero brasileño: “Vinicius tiene que saber que el Madrid está por encima de todos los jugadores y tiene que tranquilizarse un poquito. El Bernabéu ha pitado a toda la humanidad, incluyéndome a mí”.

Pedja Mijatovic, ex futbolista y director deportivo del Real Madrid (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)