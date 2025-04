La sentencia de un histórico piloto de la F1 sobre el futuro de Doohan en Alpine: “No es seguro que esté en la próxima carrera”

*El brutal accidente de Doohan en Japón

Pasó la tercera fecha del calendario de la Fórmula 1 y hay sólo un equipo que no sumó puntos. Alpine, la escudería con origen en Francia y que tiene a Flavio Briatore como su asesor principal, no logró los resultados esperados y el futuro de uno de sus pilotos es una incógnita, según los comentarios en el paddock y los medios especializados.

En ese sentido, un histórico ex piloto de Fórmula 1 habló tras el nuevo mal paso de Alpine por el circuito de Suzuka. Ralf Schumacher, hermano de Michael, cuestionó el futuro de Jack Doohan tras su desempeño en el Gran Premio de Japón. “Comete muchos errores y no es lo suficientemente rápido”, dijo el hoy comentarista de la cadena Sky. El comienzo de la temporada del australiano no fue el mejor y el reciente accidente en la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes aumentó la presión sobre su figura.

Durante esa práctica en Suzuka, Doohan perdió el control de su monoplaza al intentar tomar la curva 1 con el DRS activado, lo que provocó daños severos en su vehículo tras solo cuatro vueltas. “Se mete y comete un error fatal”, lamentó Schumacher. Según el ex corredor, el joven piloto se encuentra “abrumado” por su situación actual, la cual atribuyó también a decisiones del propio equipo francés. “Se sentarán con él y tengo curiosidad por ver qué pasa. No es seguro que esté en la próxima carrera”, agregó.

En la clasificación del sábado, Doohan mostró complicaciones en la qualy 1 y terminó en el puesto 19. El domingo, sin embargo, consiguió remontar hasta el 15º lugar en una carrera con pocos adelantamientos. “No es la posición en la que quería acabar, por supuesto”, reconoció Doohan. Una vez que finalizó la carrera, el piloto explicó que Alpine optó por una estrategia agresiva con neumáticos blandos al inicio, seguida de un cambio temprano a los duros tras 16 vueltas. Esta táctica le permitió superar a Nico Hülkenberg (Sauber), Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls) y Esteban Ocon (Haas).

Doohan junto a Antonelli y Lawson en el GP de Japón (REUTERS/Issei Kato)

El joven australiano destacó que en las últimas 25 vueltas tuvo que gestionar el desgaste de los neumáticos mientras resistía la presión de sus perseguidores. “No era nada nuevo para mí estar bajo presión”, afirmó. Pese a las dificultades luego de las primeras competencias, Doohan aseguró que “mantendremos la cabeza alta, seguiremos empujando e intentaremos sumar puntos en Bahréin”.

El que también se refirió al incidente que protagonizó uno de los novatos de la grilla fue el director del equipo. “Fue un error al no cerrar el DRS en la curva 1″, aclaró Oliver Oakes, quien tras el grave incidente habló abiertamente de los rumores que vinculan a Colapinto como posible reemplazante de Doohan durante las próximas carreras de la F1: “Hay un poco de inquietud, por supuesto. Jack está trabajando bien, de momento está bien. Está manteniendo la calma y centrándose en sí mismo. Hay muchos rumores sobre Franco (Colapinto), pero por ahora estamos satisfechos”, dijo en la cadena Sky Deutschland.

Mientras tanto, en un movimiento paralelo dentro del equipo, el argentino Franco Colapinto participó el domingo en una sesión de Test Previous Car (TPC) de Alpine en el circuito de Monza, en Italia. La actividad, destinada a pilotos de reserva y realizada con autos de dos temporadas atrás, se hizo viral en redes sociales por los aficionados presentes. El sábado, en la misma pista, el estonio Paul Aron, también reserva, completó una sesión similar.

El argentino continúa su preparación dentro del equipo francés bajo la tutela del asesor Flavio Briatore. Además de su labor en el simulador en la sede de Alpine en Enstone, Gran Bretaña, el piloto argentino estará presente en el próximo Gran Premio de Arabia Saudita, en el circuito urbano de Yeda, según confirmó una fuente del equipo a Infobae. Colapinto volverá a estar disponible como reserva de Pierre Gasly y Jack Doohan.

Colapinto giró con un Alpine en Monza