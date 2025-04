El gesto antideportivo de un luchador de MMA que desató la furia de su rival y provocó un escandaloso final

El gesto antideportivo de un luchador de MMA

El pasado sábado, durante el evento Oktagon 69 en Dortmund, Alemania, el combate estelar entre Max Holzer y Deniz Ilbay terminó en un escándalo que dejó al público entre asombrado y desconcertado. Lo que prometía ser una noche de artes marciales mixtas (MMA) memorables quedó opacada por un gesto antideportivo de Holzer tras su victoria.

Max Holzer, una de las promesas invictas de la categoría de peso pluma, amplió su récord profesional a 11-0 tras someter a su oponente Deniz Ilbay en el cuarto asalto con una estrangulación trasera (rear-naked choke). Hasta ese momento, la actuación del alemán dentro del octágono había sido impecable. Sin embargo, lo que ocurrió después fue lo que captó la atención de todos y generó polémica.

Tras asegurar la victoria, Holzer se acercó a Ilbay, que aún estaba en el suelo derrotado y visiblemente afectado, y lo besó en la parte trasera de la cabeza. Lo que resultó aún más indignante para los espectadores fue el gesto obsceno que el alemán realizó inmediatamente después con la pelvis, una provocación que cruzó los límites del respeto deportivo.

Deniz Ilbay, todavía en el suelo al momento del incidente, reaccionó airadamente frente a la provocación. Lleno de furia, el peleador se levantó y corrió hacia Holzer, empujándolo con tal fuerza que terminó sacándolo fuera del octágono. Según lo que se pudo ver en la transmisión oficial, el equipo de seguridad tuvo que intervenir rápidamente para evitar que la situación escalara aún más.

Holzer terminó festejando fuera del octágono

Horas después del enfrentamiento, Ilbay emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que se disculpó por su conducta tras la pelea. “Lo que ocurrió ayer ciertamente no tiene lugar en el deporte, pero toda acción es inmediatamente seguida por una reacción, y cualquiera que me haya seguido durante un tiempo sabe que siempre he reconocido mis derrotas anteriores con respeto; pero lo de ayer fue un poco demasiado”.

El peleador continuó su mensaje reconociendo la magnitud de lo ocurrido: “Me gustaría disculparme con todos los involucrados, especialmente con Oktagon y los fans, por lo que sucedió ayer. Las emociones están a flor de piel, eso es completamente normal en el deporte, pero el incidente de ayer fue definitivamente demasiado. Así que, una vez más, me disculpo por lo que pasó después de que terminó la pelea y en respuesta a ese incidente”.

Las respuestas a su descargo no tardaron en llegar: “Tu reacción a esto es completamente comprensible”, “Un verdadero luchador. Las emociones eran absolutamente comprensibles” y “No tienes que disculparte por nada”.

Con un estilo irreverente dentro y fuera del octágono, Holzer se ha convertido en una figura polarizadora en el circuito europeo de las MMA, especialmente en la promotora Oktagon, donde ostenta un récord de 5-0. Aunque su talento como peleador es indiscutible, los gestos que realizó en este combate han generado una importante reacción negativa en la comunidad de artes marciales mixtas.

Hasta el momento, ni Holzer ni la promotora Oktagon han emitido declaraciones oficiales respecto al incidente, pero la controversia seguramente atraerá más atención y precaución hacia el comportamiento del alemán en futuros encuentros.