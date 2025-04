El encuentro de Raphinha y Rodrigo De Paul tras el caliente clásico por Eliminatorias: el gesto del brasileño

Raphinha y De Paul cambiaron camisetas después de Atlético-Barcelona

Barcelona eliminó en las semifinales de la Copa del Rey al Atlético Madrid y ahora se preparará para luchar por el título ante Real Madrid. Los culés se impusieron 1-0 en condición de visitante luego del 4-4 en la ida y de esta forma aspiran a seguir sumando títulos esta temporada, tras levantar la Supercopa española y sostener el liderazgo en la liga. Después de la acción, hubo un gesto en los vestidores que fue digno de resaltar: el brasileño Raphinha esperó a Rodrigo De Paul en la antesala de los vestuarios para intercambiar camisetas.

Todo se dio en el marco posterior al 4-1 que Argentina le propinó a Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Raphinha quedó en el ojo de la tormenta por sus polémicas y desafiantes declaraciones para con el elenco albiceleste. Esta vez, el extremo brasileño se tomó todo el tiempo del mundo y hasta saludó a varios rivales, como Clément Lenglet, Pablo Barrios y Diego Simeone, a la espera del arribo de De Paul, a quien se lo vio notoriamente compungido por la eliminación del Aleti, pero también reconfortado por el gesto de su rival.

“Vamos a darle una paliza, sin duda. Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta”, había dicho Raphinha antes de la visita al Monumental, en una entrevista con el mítico Romário, que fue quien encendió su “fuego sagrado” para que calentara la previa. Raphinha incluso también había asegurado que le marcaría un tanto al equipo de Lionel Scaloni. Esto le trajó muchísimas críticas por fuera de Brasil, pero también en su país.

Raphinha celebra la clasificación a la final de la Copa del Rey (REUTERS/Juan Medina)

Entre otras figuras brasileñas, Marcelo Carioca le apuntó: “Un jovencito que no hizo nada, que no tiene ninguna historia, ¿va y habla contra los argentinos? ¡Usted está loco! ¿Sabe contra quién jugó hoy? Contra la campeona del mundo. Un equipo organizado, que trabaja la pelota, De Paul, Mac Allister, una calidad monstruosa y encima sin Messi”. Un astro como Rivaldo, campeón del mundo y ex futbolista del Barcelona, también se refirió a sus dichos: “No puede hacer esas declaraciones, decir que va a vencer a los rivales. Amo a Raphinha, incluso tiene un poco de mis características, la forma en que juega, pero no puede hacer esa declaración”.

Barcelona dio el golpe en el Metropolitano de Madrid y venció 1-0 al Atlético en la revancha de la semifinal de la Copa del Rey. El gol de Ferrán Torres a los 27 minutos del primer tiempo fue la diferencia necesaria para que los dirigidos por Hansi Flick avancen a la final para medirse ante el Real Madrid, que venía de eliminar a la Real Sociedad.

El conjunto que dirige de Diego Simeone contó con la presencia de los argentinos Julián Álvarez, De Paul, Giuliano Simeone y Juan Musso como titulares pero no pudo plasmar su juego como local ante un Barcelona que lo superó en la primera etapa y aprovechó la chance para sacar la ventaja en el global, que estaba 4-4 tras el empate en la ida. El próximo sábado 26 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla, Barcelona y Real Madrid jugarán por el título de la Copa del Rey.