Siguen las críticas a Raphinha: una ex estrella brasileña lo defenestró por sus declaraciones previas contra Argentina

Marcelinho Carioca contra Raphinha

La derrota ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas caló hondo en Brasil y generó otro cimbronazo para un seleccionado nacional que está muy lejos de atravesar su mejor momento. Uno de los grandes apuntados tras el 1-4 en el Monumental fue Raphinha, quien en declaraciones previas al match había dicho que le darían una paliza a la Albiceleste y que además convertiría un gol. Las frases habían surgido en una entrevista con el campeón del mundo Romário, pero ahora otras ex estrellas brasileñas encendieron la mecha.

Marcelinho Carioca, una histórica figura del fútbol brasileño que llegó a jugar algunos partidos de menor calibre con su selección nacional, defenestró a Raphinha: “Un jovencito que no hizo nada, que no tiene ninguna historia, ¿va y habla contra los argentinos? ¡Usted está loco! ¿Sabe contra quién jugó hoy? Contra la campeona del mundo. Un equipo organizado, que trabaja la pelota, De Paul, Mac Allister, una calidad monstruosa y encima sin Messi”.

La ex estrella del Corinthians, donde para muchos es considerado uno de sus ídolos máximos, completó: “Perdido, desequilibrado emocionalmente, no hizo nada, ni una gambeta. Brasil no creó nada, nada, una vergüenza”. A la selección de Dorival Jr. los dardos le llegaron de todos lados: desde el periodismo hasta otros emblemas de su fútbol como Denílson y Felipe Melo, que admitieron sentirse avergonzados por la actuación en Buenos Aires.

Otro histórico y campeón del mundo como Rivaldo, quien no hace mucho había resaltado las cualidades de Raphinha, ahora fue muy crítico con él: “No puede hacer esas declaraciones, decir que va a vencer a los rivales. Amo a Raphinha, incluso tiene un poco de mis características, la forma en que juega, pero no puede hacer esa declaración. Tiene que decir que va a ser un partido difícil, no que iba a darles una paliza a los rivales. Declara eso, pero llega al campo y no hace nada con el balón”.

Rivaldo cuestionó la actuación de Brasil ante Argentina y le apuntó a Raphinha por sus declaraciones

Igualmente, en declaraciones al sitio Betfair, remarcó: “Raphinha está haciendo una temporada maravillosa y puede ser considerado el mejor del mundo. La selección no puede impedirle obtener este premio. Es su oportunidad. Tiene que tener la sangre en el ojo y superar esto para no perder un premio que pasará a la historia por la victoria por 4-1 contra Argentina”.

Sobre la actuación general de la Verdeamarela, el ex 10 del Barcelona también analizó: “Fue una actuación decepcionante. El equipo entró al campo completamente desorganizado, sin creatividad, sin reacción y dándole mucho espacio a Argentina. Faltó intensidad y actitud para decidir, el equipo no pudo crear mucho en el segundo tiempo. Los jugadores estaban perdidos, sin saber responder y Argentina jugó muy bien. Fue muy triste y ahora tenemos que aceptar las críticas, aprender de nuestros errores y buscar una reacción para superar esta fase difícil en la que se encuentra Brasil. No sé ni qué más decir, es muy triste ver a Brasil jugar como lo hizo, especialmente tan cerca de un Mundial. El equipo necesita hacer las cosas bien para coger confianza y sobre todo para no pasar un bochorno como este en un Mundial”.

Rivaldo también apuntó: ‘’Brasil se quedó dormido porque venció a Colombia, aunque jugó un partido regular, que ganó con un gol en el último minuto. Pero contra Argentina se necesita algo más y eso no sucedió. Si hubiera jugado, me daría vergüenza. En Brasil necesitamos más. Vinicius Jr. necesita aparecer más, morder más. Raphinha y Rodrygo también necesitan jugar más en la selección”.

Y cerró hablando del entrenador: “Dorival está tratando de arreglar una situación que viene de lejos con los problemas que tuvo fuera del campo y no lo está logrando. Él tiene su parte de culpa, pero los jugadores también tienen su parte. Creo que todos los jugadores tienen su parte, todos se avergonzaron, este partido estuvo feo”.