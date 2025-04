Cómo se enteraron los pilotos del cambio y la crítica de Verstappen: las reacciones en Red Bull tras el trueque que sacudió a la F1

Cuando restan pocas horas para el comienzo de la actividad oficial en el Gran Premio de Japón, la estructura de Red Bull Racing sacudió el paddock con un cambio abrupto en su alineación: Yuki Tsunoda ocupará desde esta carrera el lugar de Liam Lawson, que ya hizo oficial su regreso a Racing Bulls, el equipo satélite de la escudería austríaca. Después de la decisión que se tomó en Milton Keynes, las diversas reacciones entre los protagonistas es uno de los temas en la previa a salir a pista en el circuito de Suzuka.

Lawson, que ya no será compañero de Verstappen tras solo dos grandes premios con Red Bull, expresó su sorpresa y frustración por la decisión. “Creo que me sorprendió más. Es muy pronto en la temporada y yo diría que tenía la esperanza de ir a una pista que había corrido antes y tener un fin de semana limpio para tener una oportunidad como esa”, explicó en relación a su idea de correr en Japón con el equipo principal de la bebida energizante.

Al ser consultado por medios especializados como MotorSport y Autosport, el neozelandés aseguró que no tuvo indicios luego de su actuación en Shanghái de que sería cortado: “No tenía ni idea en China. Me enteré después del fin de semana. Era más bien un hecho cuando lo comunicaron”.

El piloto apuntado por la F1 como uno de los novatos en las transmisiones por TV, detalló cómo vivió el cambio: “Salí de China empezando los preparativos para Japón y recibí una llamada telefónica diciendo que esto era lo que iba a pasar”, comentó. Pese al impacto que sufrió, Liam mencionó que su enfoque ahora estará en consolidarse como piloto en la Máxima: “Para mí se trata de aprovechar al máximo esta oportunidad ahora y seguir en la Fórmula 1, todavía tengo eso”. Sobre una posible vuelta a Red Bull, evitó proyectarse a largo plazo: “En cuanto a dónde está mi futuro. No lo sé y, para mí, la única forma de controlarlo es pilotando rápido”.

La nueva configuración de los pilotos para Red Bull en lo que resta del 2025

Por su parte, el piloto que tuvo complicaciones en el estreno en Australia y aprovechó las tres desclasificaciones de las Ferraris y el Alpine de Pierre Gasly para terminar en el 12° lugar de la grilla en China, recordó que hace apenas un año no tenía un asiento: “Hace un año estaba aquí mirando y deseando correr. Luego tuve la oportunidad de correr a finales del año pasado y de ir a Red Bull Racing. Así que han pasado muchas cosas en 12 meses. Lo que puedo controlar es la conducción para demostrarlo. Así que, sí, hacia dónde va el futuro, sinceramente, en este momento, no estoy pensando demasiado en ello”, concluyó sobre su futuro.

El otro actor protagónico del paddock en los últimos días tiene nombre y apellido: Tsunoda llegó al lugar que esperaba y tendrá su estreno a bordo del monoplaza de RB en el GP de su país. El japónes explicó cómo recibió la noticia de su ascenso al equipo principal y que hubo una llamada que esperaba y no se concretó para su sorpresa.

“La primera llamada que recibí fue de Christian (Horner) justo después de China, que tal vez debería estar preparado para cuando las cosas vayan a cambiar un poco”, relató Yuki, y al mismo tiempo reconoció que el tradicional mentor de los pilotos de Red Bull, Helmut Marko, aún no se comunicó: “Sorprendentemente, aún no me ha llamado, algo muy inusual… De la F3 a la F1, siempre me llamaba, pero esta vez no me ha llamado”.

En diálogo con los medios, Tsunoda explicó que recibió la llamada para sumarse al nuevo equipo cuando estaba en Reino Unido con Racing Bulls. “Inmediatamente tuve una sesión similar con el Red Bull”, dijo. El piloto de 23 años reconoció que aún no siente presión, pese a las expectativas de correr en casa: “Una vez que entraba en el hospitality, ¡sólo pensaba en desayunar!”, agregó en una de sus ya conocidas bromas.

El nuevo integrante del garaje de Red Bull recibió muestras de apoyo de Sergio Pérez y Pierre Gasly, ambos ex compañeros de equipo. “Seguimos teniendo una buena relación (por Marko), así que vamos a ver cómo reacciona”, comentó Tsunoda.

Verstappen en Suzuka en la antesala al GP de Japón (REUTERS/Issei Kato)

En tanto, el campeón del mundo Max Verstappen optó por no hacer declaraciones directas sobre el cambio de piloto, aunque reconoció haber compartido su punto de vista dentro del equipo. “He compartido mi opinión con el equipo… No siempre es necesario decirlo todo en público”, dijo. “Nuestro principal problema es que el coche no está rindiendo como debería. Y en eso es en lo que me centro”, aclaró con la prensa tras una publicación en la que le dio Me Gusta al posteo de un ex piloto de F1 sobre el trato que recibió Lawson. “Le di un like al texto. A veces sucede que accidentalmente haces clic en algo, pero esto no fue un error”.

“Se sigue señalando que Liam ya tenía 11 carreras de experiencia, pero eso fue en dos períodos de tiempo diferentes”, explicó en ese sentido. Y frente a la complicación que surgió en Red Bull con el segundo piloto luego de despedir a Checo Pérez, el neerlandés que ganó cuatro coronas de pilotos fue contundente en su análisis y dejó una crítica interna para el equipo. “Lo hecho, hecho está. Es más importante mirarnos a nosotros mismos y seguir trabajando para mejorar el coche. Ahora se puede decir ‘pobre Checo’, pero al final nos hemos metido en esta situación”, explicó.

El cambio de piloto en Red Bull puso en el ojo de la tormenta tanto a Horner como a Marko, responsables de la elección de Lawson y ahora de hacer un trueque con Lawson. En medio de tensiones internas, el foco esencial para la estructura será mejorar la performance del segundo piloto y que Verstappen sienta que su auto está a la altura de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, los ganadores de la Fórmula 1 en el comienzo del 2025.