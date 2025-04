“Tampoco para pedir perdón”: la palabra de Simeone tras la eliminación del Atlético de la Copa del Rey y el desplome en 22 días

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se refirió a la dura eliminación de su equipo en la Copa del Rey tras caer por 1-0 ante el Barcelona en el estadio Metropolitano. En conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico argentino destacó el rendimiento de su plantel a lo largo de la temporada pese a que puede terminarla con las manos vacías en cuanto a títulos, aunque reconoció la superioridad del rival en el primer tiempo del encuentro.

“No hemos tenido un primer tiempo bueno, tampoco para pedir perdón. En el fútbol a veces atraviesas situaciones en las que el rival es superior, pero en el segundo tiempo competimos muy bien y pudimos llegar al empate”, expresó el Cholo, de 54 años. Y añadió: “No me esperaba jugar todo el partido como el segundo tiempo, jugamos ante un gran rival y tenemos que aceptar el lugar que tenemos”.

El Atlético Madrid quedó fuera de la Copa tras igualar 4-4 en la ida y perder por la mínima diferencia en la vuelta. Esta eliminación se suma a la reciente caída en Champions League ante el Real Madrid por penales, y a un presente difícil de remontar en La Liga, donde los rojiblancos se encuentran a nueve puntos del líder Barcelona, a falta de nueve jornadas. En el campeonato doméstico, vienen de tropezar 4-2 ante el Barsa y de igualar 1-1 en el Espanyol. Todo, desde el 12 de marzo en adelante. 22 días oscuros.

Pese a los resultados adversos, Simeone valoró el desempeño general del equipo: “El equipo está compitiendo muy bien, vamos a seguir compitiendo de la misma manera, con el mismo trabajo que estamos haciendo y focalizarnos en la Liga y desde el viernes nos focalizaremos en el Sevilla”.

Consultado sobre el rendimiento general del club en comparación con los otros grandes de España, el técnico fue contundente: “No tengo dudas de que el club es crecimiento puro, hemos traído grandes jugadores que están rindiendo a un alto nivel. Estamos compitiendo bien en Champions, en Liga y en Copa, no me muevo de esto que comento”.

Respecto a la actuación frente al conjunto blaugrana, Simeone reconoció: “Pudieron haber convertido algún gol más y nos permitía tener la posibilidad de enfrentar con valentía el segundo tiempo, lo intentaron, pero el rival juega muy bien. Me gusta cómo juega el Barcelona y competimos en los cuatro partidos que nos tocó jugar contra ellos muy bien”.

Sobre el estado emocional del equipo tras tres semanas difíciles, el ex mediocampista de la selección argentina concluyó: “Es fútbol, hay momentos que son buenos y otros no tan buenos. Durante la temporada hay que saber manejar los tiempos, que siempre hemos tenido buenos, malos, regulares y buenos. Esperemos terminar partido a partido, de la mejor manera”.

Finalmente, el técnico dejó en claro que no hay reproches hacia sus jugadores: “No hay reclamos, los futbolistas están dando todo. Es lo que el equipo puede dar, estamos dando el máximo sin lugar a dudas y aspiro a seguir de la misma manera en Liga”. El próximo cotejo del Colchonero será este domingo, desde las 11.15 (hora de Argentina) ante el Sevilla en condición de visitante.