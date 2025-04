Colapinto respondió preguntas de sus fans: su ídolo en Boca, qué pilotos elegiría para su equipo y el tatuaje pendiente

Franco Colapinto respondió preguntas de sus fanáticos (@alpinef1team)

Restan horas para que los motores de la Fórmula 1 vuelvan a rugir. Desde el viernes, los 10 equipos de la categoría saldrán a pista en el circuito de Suzuka de cara al Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario. Y a diferencia de lo que sucedió en Australia y China, las primeras dos jornadas de la temporada, Franco Colapinto no estará presente en el box del equipo Alpine para seguir los movimientos de Pierre Gasly y Jack Doohan.

El piloto argentino, que es reserva de la escudería de origen francés, seguirá trabajando en el simulador mientras Paul Aaron ocupará el rol en el trazado nipón. En la antesala, Franco aprovechó la conexión que tiene con sus fanáticos y respondió varias preguntas a través de su nuevo sitio oficial. “¿Si fueses el dueño de una escudería, que nombre te gustaría ponerle, y que pilotos te gustaría que estén?”, fue una de las consultas que recibió en su aplicación. “Si tuviera un equipo, lo llamaría ‘Pampa Racing’ para darle un toque argentino. Contrataría a mi ex-compañero Alex Albon y quizás a Lewis Hamilton”, contestó el oriundo de Pilar sobre sus pilotos favoritos en caso de tener a cargo una escudería.

Otra de las respuestas que se destacaron dentro del cuestionario firmado por Colapinto estuvo referida al club de sus amores. “¿Cuál es tu máximo ídolo de Boca Juniors?”, le preguntaron al joven de 22 años. “Creciendo, mi ídolo de Boca Juniors era Juan Román Riquelme”. Acto seguido, también destacó al capitán de la selección campeona del mundo. “Fuera de Boca, como todos los argentinos, amo a Lionel Messi”, dijo. También remarcó que de no haber sido piloto, le hubiese encantado ser futbolista.

Colapinto en La Bombonera y con la camiseta de Boca Juniors (@BocaJrs)

Dentro de la variada lista de preguntas, el ex piloto de Williams que sumó cuatro puntos en sus primeras nueve carreras en la F1 (sumó en el GP de Azerbaiyán y Austin, en Texas) en 2024, contó que toma mate sin azúcar y que aprovecha para disfrutar de la infusión elegida por los argentinos “en sus tiempos de descanso”. Además, relató que todavía debe mejorar su francés, el idioma que abunda en la intimidad de Alpine. “No es perfecto. Me encantaría aprender, pero en este momento mi prioridad es mantenerme en la mejor forma para volver a subirme a un asiento”, mencionó sobre su próximo deseo.

Por su parte, Franco confesó qué marca se dibujaría en la piel. “Actualmente no tengo ningún tatuaje, pero si me hiciera uno, me tatuaría el número 43 en el brazo”. Al ser consultado sobre qué es lo que más le gusta de su personalidad, Colapinto dijo: “No tengo miedo de intentarlo. No me asusta cometer errores o equivocarme, todo forma parte del camino”, sentenció. Asimismo, aclaró cuál es su principal sueño, más allá de triunfar en la máxima categoría del automovilismo mundial. “Más allá de la F1, mi sueño es inspirar a la mayor cantidad posible de jóvenes pilotos argentinos a perseguir su pasión por el automovilismo y ver más representación de mi país en el nivel más alto”.

En relación a una de sus labores como piloto de reserva en Alpine, Franco mencionó cómo es trabajar en un simulador y la distancia con subirse al monoplaza en pista. “Si bien los simuladores son herramientas valiosas para entrenar, no pueden replicar por completo los desafíos físicos y las variables de manejar un auto de F1 real”, analizó Colapinto.

Como no podía ser de otra manera, una de las preguntas que recibió el piloto argentino estuvo relacionada a las comidas y la consulta específica fue qué incorpora a su cuerpo antes de las carreras. “Prefiero comidas ligeras que me den suficiente energía para la carrera, como pasta con pollo a la plancha. Si pudiera elegir cualquier cosa, comería un asado completo, pero probablemente sería demasiado antes de correr”, contestó Franco.

Este viernes, Alpine saldrá a pista como el resto de los equipos en Suzuka, pero lo hará con un cambio. La escudería que tiene como asesor principal al experimentado Flavio Briatore será la primera en la temporada 2025 en cumplir con la reglamentación de darle rodaje a pilotos novatos o sin experiencia en la Fórmula 1. En el primer día de acción, el japonés Ryo Hirakawa comandará el A525 durante la práctica libre número 1 del Gran Premio de Japón que se desarrollará el jueves 3 de abril desde las 23.30 de Argentina (4 de abril a las 11.30 en Japón). Luego, Doohan volverá a sentarse en su butaca desde la FP2 a partir de las 3 de la mañana del viernes 4 en Argentina.

Franco junto a Hamilton y Albon, los dos pilotos que elegiría para su propio equipo (Williams Racing)