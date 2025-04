Checo Pérez reveló que podría regresar a la Fórmula 1: el equipo que lo busca y la fuerte frase contra sus detractores

El mexicano Sergio Checo Pérez se fue de Red Bull tras la temporada 2024 de la Fórmula 1 (AP Foto/Altaf Qadri)

Sergio Pérez busca revancha en la Fórmula 1. Mientras disfruta de su familia lejos de las pistas, el piloto mexicano comentó que tiene intenciones de volver a la Máxima, aunque aseguró que solo lo haría si encuentra un proyecto que cumpla con sus expectativas. “Estoy hablando con algunos equipos desde Abu Dhabi. Hay algunos proyectos muy interesantes, pero regresaré solo si tiene sentido”, expresó Checo en una entrevista publicada por el sitio oficial de la F1.

La abrupta salida del piloto de Red Bull Racing a finales del 2024, pese a tener contrato hasta 2026, marcó un giro inesperado en la carrera de Checo Pérez. A pesar de ser pieza fundamental en los Campeonatos de Constructores de 2022 y 2023 y haber finalizado segundo en el campeonato de pilotos en 2023, la temporada pasada fue desafiante para el mexicano, enfrentando dificultades con el monoplaza RB20. “Todo sucedió muy tarde en la temporada… en Qatar comenzamos a discutir mi salida del equipo. Todo pasó muy rápido”, expresó.

Después de dejar la competencia, Pérez aprovechó su tiempo libre en México junto a su familia, algo que valora profundamente tras más de diez años de frenética actividad como piloto profesional. “Ha sido genial tener este tiempo para reflexionar, ver el deporte desde fuera y apreciar el camino recorrido”, compartió el seis veces ganador de Grandes Premios.

Aunque disfruta de su pausa, el piloto de 35 años subrayó que su motivación para regresar dependerá del compromiso del equipo con su experiencia y habilidades: “Para estar en la F1 completamente comprometido, necesito encontrar esa motivación. Necesito tener todas mis opciones en la mesa antes de decidir qué haré después con mi carrera”.

Sergio Pérez dio una entrevista para el sitio de la Fórmula 1 en la que dijo que habla con algunas escuderías para un eventual regreso en 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

De acuerdo a los rumores de las escuderías que estarían interesadas en los servicios de Checo Pérez, el sitio de la Fórmula 1 adelantó que según sus fuentes, el equipo Cadillac, que debutará como el undécimo equipo en la parrilla en 2026, mostró en negociar con el ex piloto de Red Bull. Liderado por Graeme Lowdon, ex director deportivo de Marussia, la escudería estadounidense colocó como uno de los favoritos al mexicano.

Por otro lado, acerca de su última etapa en Red Bull que fue particularmente compleja, Pérez reconoció sus altibajos y lanzó una fuerte frase: “En la F1, la gente tiene poca memoria. En un par de carreras, se olvidan de lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil y en general lo he hecho muy bien. Sobre todo el año pasado, no pude demostrar lo que puedo hacer como piloto. Y ahora, de repente, la gente se da cuenta de lo difícil que es conducir el coche”. Y recordó: “Cuando me uní al equipo, pilotos increíbles como Alex (Albon) y Pierre (Gasly) ya habían tenido problemas”.

El mexicano también respaldó al equipo de la bebida energizante tras su salida, extendiéndoles sus mejores deseos en un momento complicado para Red Bull, que realizó un cambio de pilotos en el inicio de la competencia: “Quiero que al equipo le vaya bien, todavía tengo muchos amigos allí”, declaró. Asimismo, expresó su apoyo a Yuki Tsunoda, quien reemplazó a Liam Lawson como compañero de Max Verstappen: “Tiene el talento, la velocidad y, más importante, la mentalidad adecuada para afrontar este desafío”.

Checo Pérez estaría negociando su vuelta a la F1 con Cadillac para 2026. El mexicano espera una propuesta seria que lo motive para regresar a la Máxima tras su paso por Red Bull (AP)

En cuanto a su perspectiva más amplia sobre la Fórmula 1, el piloto subrayó que los cambios en el reglamento para 2026 podrían ser un incentivo para considerar su regreso, ya que le permitirían adaptarse con ventaja tras un período fuera de la competición. Su afirmación lo refleja: “Con las regulaciones cambiando para 2026, tomarme un año fuera no tendría ningún impacto si decido volver”.

Finalmente, Checo Pérez destacó lo gratificante que es saber que aún cuenta con el respaldo de equipos dentro del campeonato. “Es bueno estar en esta posición y saber que la gente te sigue valorando como piloto. La memoria en la F1 es corta, pero están reconociendo el esfuerzo que puse en circunstancias difíciles”, dijo a F1.com.

Con varios proyectos en el horizonte, el mexicano que ya tuvo la experiencia como piloto en Sauber, McLaren, Force India y Racing Force parece estar dispuesto a aceptar un nuevo desafío, pero como remarcó en la entrevista, debe sentir que el equipo lo valorará plenamente y si el rol le permitirá disfrutar del deporte. Su enfoque se mantiene claro: “Si encuentro un proyecto en el que pueda disfrutar y maximizar mi experiencia, lo consideraré”.