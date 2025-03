Fabbiani habló tras la victoria de Newell’s ante Boca: del dardo a Gago por “sacarle mérito” al mensaje para seducir a Messi

Newell’s se impuso de forma contundente por 2-0 sobre Boca Juniors en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa por la undécima jornada del Torneo Apertura. Más allá de que esto supuso un fuerte golpe para las aspiraciones del Xeneize, Fernando Gago intentó calmar las aguas al afirmar: “No estoy preocupado”. Por su parte, Cristian Fabbiani lanzó una serie de dardos en la conferencia de prensa, algo que potenció en el día posterior al encuentro.

“Creía que el partido iba a ser más difícil. El mejor jugador de ellos entró en el segundo tiempo, que es (Exequiel) Zeballos. Estoy contento porque salió todo lo planeado. Todos los goles fueron planeados”, explicó el Ogro minutos después del cotejo. Este lunes, en diálogo con el programa F90 de ESPN, volvió a recalcar la importancia del resultado que consiguieron sus futbolistas y apuntó contra Pintita y los técnicos que le quitan “mérito” a sus colegas.

“A mí no me gusta cuando los entrenadores rivales te sacan mérito. Todavía me queda un poco del jugador, creo que tengo que mejorar en ese sentido y bajarle un poco la espuma. Pero odio cuando no aceptan que el rival es más que el otro. A mí me tocó perder un montón de veces, pero cuando el rival te pasa por arriba o es más que vos, lo tenés que decir. Ayer hicimos un partido perfecto, lo jugamos como quisimos", comentó el DT.

Al mismo tiempo, cuando le repreguntaron si sintió que “Gago le quitó mérito”, el Ogro respondió de manera tajante: “No solamente Gago. Muchas veces los entrenadores rivales cuando salen derrotados ponen excusas. A mí no me gusta porque el partido lo ganamos como lo entrenamos. Le sacan mérito a la semana de mis jugadores y la verdad es que no me gusta que me falten el respeto cuando los jugadores ganaron el partido como nosotros quisimos. No fue casualidad que ayer ganara Newell’s”.

También reveló que “de todos los partidos que gané en mi carrera, fue el más importante porque tenía a mis tres hijos en cancha”. Seguidamente, aseguró de forma contundente que “fue la noche perfecta”. Estas declaraciones estuvieron en la misma línea de lo que había dicho en la conferencia de prensa, en la que aseguró: “Fuimos muy superiores a Boca; de hecho no nos pateó al arco. Creo que si nosotros estábamos finos el partido podría haber terminado con goleada. Hicimos goles como los trabajamos y contra eso no se puede hacer nada”.

“Sacando lo de la chicana. Yo creo que cuando no juega un Zeballos al equipo rival se le hace más fácil porque yo sentía que Boca no tiene uno contra uno. Entonces, cuando vos solamente tenés pases, nadie rompe líneas y no les ganan la espalda a mis volantes, tienen la pelota y no te lastiman”, analizó el ex técnico de Deportivo Riestra. A su vez, agregó: “El partido lo ganamos por el orden y el carácter del equipo, además de la actitud de la gente. Los chicos hacen caso, no hay egos. Boca no pateó al arco. Defendimos bien los cuadrados que teníamos que defender”.

Por otro lado, también habló sobre Lionel Messi y le hizo un peculiar pedido para que le cumpla el sueño a todos los hinchas de Newell’s. “En este club están Messi y Maradona, no se puede competir contra eso. Los dos mejores de la historia son de este club. Ojalá que Messi se venga a jugar cuatro meses. Le pido cuatro meses nomás, con eso estamos bien. Que venga cuando quiera. Ese tiempo es porque el torneo dura cuatro meses. Pueden hacer una buena dupla con Ever (Banega)”, comentó entre risas Fabbiani.

Siguiendo con un tono distendido, ofreció un detalle íntimo sobre una charla con su madre después de la victoria de la Lepra rosarina: “Mi mamá es la primera que me manda siempre un mensaje. Me mandó uno medio llorando y le dije ´Mami, te cagué el domingo. Discúlpame, yo te amo igual´. Porque ella es hincha de Boca”.

Por último, también habló sobre la personalidad de Keylor Navas, el histórico arquero del fútbol mundial que recaló a Newell’s a principios de temporada. “Tiene una humildad anormal. Que un tipo se brinde de la manera como se muestra él con el grupo, con nosotros, con el profe de arqueros Gastón Monzón... Por todo lo que ganó, nunca vi un jugador tan humilde como es Keylor. Después, es un loco hermoso”, concluyó.