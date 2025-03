Los Pumas 7s tuvieron un inicio arrollador y se clasificaron a cuartos de final del Seven de Hong Kong

Los Pumas 7s iniciaron el quinto torneo de la gira mundial de Seven con dos victorias contundentes que hacen soñar al equipo con estirar la magistral racha triunfal que arrastran tras ser campeones en Australia y Canadá. En el Seven de Hong Kong, los de Santiago Gómez Cora vencieron 35-7 a Irlanda en el estreno de la fase de grupos y repitieron horas más tarde con un aplastante 52-5 sobre Estados Unidos para sacar el pase a cuartos de final.

El debut se llevó a cabo durante la madrugada del viernes en Argentina con un duelo ante los irlandeses que ya se había ido al descanso con un favorable 21-0 por los tries de Marcos Moneta, Santiago Mare y Tobías Wade. En el complemento, Santiago Álvarez y Joaquín Pellandini estiraron la diferencia en el tanteador, mientras que los europeos sólo alcanzaron a descontar sobre el final para firmar el 35-7.

Argentina le había ganado a este mismo rival por 29-7 en la fase de grupos de Ciudad del Cabo a fines del año pasado y con esta victoria estiró el historial entre sí a 22 triunfos y 9 derrotas en los partidos que protagonizaron hasta acá.

El duelo le permitió llegar a los 50 caps a Alejandro Lavayén con los Pumas 7s en el Circuito Mundial y vio a Santiago Mare romper la barrera de los 500 puntos tras los 11 anotados contra los irlandeses.

El siguiente turno vio otro desempeño arrollador de los argentinos contra los norteamericanos, en un historial que contabilizaba en la previa 36 victorias argentinas, 26 celebraciones estadounidenses y 1 empate. La última vez que se habían visto las caras, en Perth, había sido con un éxito de Estados Unidos por 24-19 en fase de grupos.

Marcos Moneta (con dos anotaciones), Santiago Mare y Matías Osadczuk marcaron el quiebre del resultado en el primer tiempo, que tuvo una jugada aislada de los estadounidenses para descontar en manos de David Still. Por si existía alguna duda, en la segunda parte Santiago Álvarez, Agustín Fraga (2) y Germán Schulz pusieron los números definitivos.

Con el pase asegurado a cuartos de final, Los Pumas 7s bajarán la persiana de su actuación en la fase de grupos este sábado 29 de marzo ante Fiji desde la 1.11 de la mañana de Argentina. Sin embargo, será un partido clave para definir al puntero del grupo ya que los oceánicos también ganaron los dos partidos (26-21 a Estados Unidos y 21-19 a Irlanda).

Argentina lidera actualmente el ranking del circuito mundial con 68 puntos tras los 16 que obtuvo en Dubai, los 12 de Ciudad del Cabo y los 20 que se llevó por ser campeón en Perth y Vancouver.

Hay que tener en cuenta que a fines de enero vencieron 41-5 a Australia para adueñarse del Seven de Perth y luego firmaron un 19-12 en la final del Seven de Vancouver ante Sudáfrica. Previamente, Los Pumas 7s ocuparon el tercer lugar del Seven de Dubai tras vencer en el partido por ese lugar a Nueva Zelanda (14-0) y finalizaron quintos en Ciudad del Cabo.

Con España (64), Fiji (62) y Sudáfrica (62) como principales contendientes a la cima, el calendario del Circuito Mundial contempla todavía dos torneos más: 5 y 6 de abril el Seven de Singapur y 3 y 4 de mayo el Seven de Los Ángeles.

FORMACIÓN EN LOS DOS PARTIDOS

Los Pumas 7s: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Luciano González y Marcos Moneta.

Suplentes: Agustín Fraga, Germán Schulz, Alejo Lavayén, Tobías Wade y Tomás Elizalde.

* Santiago Zangara apareció como suplente por Tomás Elizalde ante Estados Unidos

Anotaciones ante Irlanda: Marcos Moneta, Santiago Mare, Tobías Wade, Santiago Álvarez y Joaquín Pellandini. Conversiones: Moneta, Mare (3) y Joaquín Pellandini.

Anotaciones ante Estados Unidos: Moneta (2), Fraga (2), Mare, Osadczuk, Álvarez y Schulz. Conversiones: Pellandini (3) y Wade (3).