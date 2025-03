Jack Doohan defendió su rendimiento en el GP de China, pero tuvo una sincera reflexión sobre la exigencia de Briatore

Jack Doohan analizó su presente en Alpine

Jack Doohan, piloto de Alpine, se mostró conforme con los avances obtenidos durante el Gran Premio de China de Fórmula 1, luego de un inicio de temporada complicado que incluyó un abandono en la carrera de su casa en Australia. Aunque reconoció que el A525 carece de ritmo general, destacó como positivo el desempeño en Shanghái y el aprendizaje acumulado.

“Voy a tener que repasar esto porque no quiero estar recibiendo sanciones de forma regular y regalar dos posiciones así. No hay puntos por el 14º o el 16º puesto, pero definitivamente se siente un poco mejor. Creo que simplemente tenemos que mantener la cabeza baja para Japón”, aseguró Doohan en referencia a las penalizaciones recibidas durante el fin de semana. El australiano fue sancionado tanto en la carrera Sprint como en el Gran Premio, y actualmente suma cuatro puntos en su licencia. De alcanzar doce, podría recibir una suspensión de una carrera. El joven reconoció la necesidad de revisar los lineamientos para pilotos con el objetivo de evitar futuras sanciones: “Solo tengo que refrescarme, repasar las pautas para pilotos, así dejo de tener inconvenientes”.

Asimismo, el piloto remarcó la expectativa interna dentro del equipo Alpine, incluyendo a figuras como Flavio Briatore, asesor de la escudería, y otros actores clave. “Los chicos del equipo están muy contentos, seguro. Flavio [Briatore], Oli [Oakes], Luca [de Meo], nuestros patrocinadores, van a querer puntos”, afirmó Doohan.

“Así que cuando el auto esté en condiciones, vamos a tener que asegurarnos de estar listos para aprovecharlo al máximo. Pero por ahora, hay que seguir trabajando, mantener la cabeza baja, y ojalá Suzuka sea una pista mejor para nosotros”, enfatizó el piloto australiano. Y luego, añadió: “Creo que para mí hay muchos aspectos positivos. Aún no conseguimos ese resultado que lo demuestre, pero el círculo interno lo entiende, y creo que eso es lo más importante”.

Prosiguiendo con los datos positivos que dejó el GP de China, Jack manifestó: “56 vueltas más de las que logramos en Australia, así que eso ya es un primer positivo”. Por otra parte, comentó: “Creo que en general nos falta algo de ritmo, pero ganar cuatro posiciones, avanzar, mantener al VCARB detrás durante unas 20 vueltas, un auto que fue de Q3, con buen ritmo, es algo con lo que tenemos que estar bastante satisfechos”.

Durante la competencia en China, Doohan protagonizó una destacada tanda con neumáticos duros, en la que logró acercarse a autos como el de Carlos Sainz. También resaltó la paridad con su compañero de equipo, Pierre Gasly. “Pudimos cerrar rápidamente la distancia con el grupo de adelante”, explicó. “En promedio estamos bastante parejos, creo, especialmente en ritmo de una vuelta, más o menos una décima dependiendo de la sesión. Así que hay muchos aspectos positivos para seguir adelante”.

“Se trata de afinar tu auto y entender qué funciona para tu máquina. Y hoy, otro giro inesperado con la estrategia de una parada. Según todas las métricas, era al menos diez segundos más lenta, pero terminó siendo la más rápida”, analizó.

Con vistas al Gran Premio de Japón en Suzuka, Doohan manifestó entusiasmo por regresar a un circuito que conoció en 2019 durante su etapa en el Campeonato Asiático de F3, donde obtuvo dos victorias. “Va a ser nuevo manejar en un F1, no voy a intentar esconderlo. También corrí allí en la F3 Asiática en 2019, aunque no lo recuerdo tanto, no hay problema. No voy a fingir que nunca estuve antes. Tengo muchas ganas, va a ser genial, seguro. La comida, la cultura, el circuito, me encanta todo eso, así que no puedo esperar”, confesó.