La lista de Argentina para el Sudamericano Sub 17: los cuatro clubes con más citados, las grandes promesas y el juvenil que Real Madrid no cedió

Baridó, Parmo, Meza y de Martis, alguno de los nombres destacados de la Sub 17

La selección argentina Sub 17 está a punto de comenzar su participación en el Sudamericano de Colombia que entregará siete boletos para el Mundial de la categoría que se realizará a fin de año en Qatar.

Con Diego Placente a la cabeza, quien también tiene actualmente a cargo a la Sub 20, el plantel ya se instaló en la ciudad de Montería donde afrontará toda la primera etapa del certamen. Los 23 futbolistas convocados tendrán su estreno el próximo sábado 29 de marzo, aunque el torneo empezará este jueves 27 pero la Albiceleste tendrá fecha libre.

Los argentinos son parte del Grupo A y, tras el estreno con Chile el fin de semana, se toparán el lunes 31 frente a Paraguay, el miércoles 2 de abril ante Perú y cerrarán la instancia inicial contra el local Colombia el sábado 5 de abril. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase final para pelear por el título y confirmarán su pase a la Copa del Mundo juvenil, mientras que los otros dos afrontarán un playoffs por los últimos tres pases disponibles.

Hay que tener en cuenta que FIFA modificó el formato de la Sub 17 y a partir de este año el Mundial se disputará todos los años: las primeras cinco ediciones se realizarán en Qatar. En este 2025 se llevará a cabo del 5 al 27 de noviembre y habrá 48 clasificados.

Tras conseguir una de sus mejores ubicaciones históricas con el cuarto puesto en la versión 2023, el plantel de Placente invita a soñar con pelear cosas importantes y buscar por primera vez el título de un Mundial Sub 17, único trofeo pendiente en la vitrina de las selecciones argentinas.

Entre los nombres que sobresalen en la lista están el de Francisco Baridó, el enganche surgido de Boca Juniors que se fue por la patria potestad y está actualmente en la Juventus de Italia. Es el único de la nómina que milita en el exterior, ya que el resto de los 22 citados son del fútbol argentino con River, Independiente, Talleres de Córdoba y Racing como los clubes con más aportantes con tres cada uno. Lanús, Boca, Argentinos Juniors y Vélez tienen dos representantes cada uno, mientras que los restantes militan en Newell’s y San Lorenzo.

Tomás Parmo (quien ya debutó unos minutos en la primera del Rojo), Juan Cruz Meza (hermano de Maximiliano, jugador de la primera del Millonario), Thomas de Martis (goleador de la Albiceleste en el Sudamericano Sub 15 del 2003), el mediocampista Jerónimo Gómez Mattar de Newell’s y Matías Acevedo de Racing son otros de los juveniles a seguir de cerca.

El detalle es que el arquero nacido en España pero de padres argentinos, José Castelau Roa, no fue cedido por su club. El guardametas ya participó del Sudamericano Sub 15, pero en este caso Real Madrid decidió no prestarlo y el seleccionado debió citar de emergencia a Agustín Martínez (Talleres de Córdoba). “El arquero, que ya estuvo en el plantel que jugó el año pasado el Sudamericano Sub15 en Bolivia, vino a reemplazar a José Castelau Roa, que también estuvo en esa competencia, pero no fue cedido en esta oportunidad por el Real Madrid”, informó la AFA.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE LA SUB 17 DE ARGENTINA

Arqueros: Dylan Martínez (River Plate), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Agustín Martínez (Talleres).

Defensores: Mateo Martínez (Racing Club), Benjamín Fariña (Lanús), Misael Zalazar (Talleres), Matías Satas (Boca Juniors), Thiago Yanez (Argentinos Juniors), Santiago Silveira (Argentinos Juniors) y Joaquín Salas (Talleres).

Mediocampistas: Santiago Espíndola (River Plate), Matías Acevedo (Racing Club), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys), Francisco Baridó (Juventus - Italia), Alejandro Tello (Racing Club), Bautista González (Independiente), Juan Cruz Meza (River Plate), Tomás Parmo (Independiente) y Felipe Pujol (Vélez Sarsfield).

Delanteros: Thomas De Martis (Lanús), Alex Verón (Vélez Sarsfield), Joaquín Piñeyro (Boca Juniors) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

