Quién es José Castelau de Roa, el arquero del Real Madrid que nació en España, pero fue citado por la selección argentina Sub 17

Diego Placente estará a cargo del Sudamericano Sub 15 en Bolivia

Diego Placente dio la lista de convocados de la Selección Sub 17 de cara a la preparación para el tonreo Sudamericano Sub 15 que el año pasado se suspendió y se reprogramó para fines de agosto en Bolivia. El ex lateral de River Plate, Argentinos Juniors y San Lorenzo, entre otros equipos, confeccionó una nómina preliminar para seguir observando y evaluando a los distintos juveniles albicelestes.

Entre los nombres más destacados aparece el de José Alberto Castelau de Roa, el arquero de las Divisiones Inferiores del Real Madrid, que ya firmó su primer contrato profesional con el Merengue y se perfila a ser uno de los grandes protagonistas del futuro. Nacido en Getafe el 13 de enero del 2009, el joven se destaca en el Cadete B de La Casa Blanca y cuenta con antecedentes en la selección española Sub 15, para participar de dos compromisos amistosos frente a Italia.

Su caso es llamativo y parece pertenecer a la lista de los llamados popularmente Europibes. Es que gracias a su padre puede ser seleccionado en el marco de las futuras competiciones de la Albiceleste. El arquero arribó a Valdebebas desde Parla en la temporada 2017 y desde entonces a maravillado a los entrenadores de las canteras madridistas.

En lo que va del año, José Alberto Castelau de Roa fue titular en doce oportunidades en el Cadete B del Real Madrid, mientras que en otras cinco ocasiones se quedó entre los suplentes. El equipo marcha segundo con 50 unidades, y es escolta del Atlético de Madrid, que lidera la competición con 58 puntos.

José Castelau de Roa firmó su primer contrato profesional con el Real Madrid

La otra promesa que llega desde el Viejo Continente en Nicolás Marcipar, una de las figuras de La Masía del Barcelona que encandiló a Pablo Aimar cuando lo vio desplegar su talento. Nico se destaca por la forma de conducir la pelota con su zurda desde el fondo de la cancha, algo que hace con comodidad y soltura. Además de jugar en corto, tiene un buen golpeo para lanzar balones al espacio en busca de los extremos que habitualmente juegan en el Culé como parte de la clásica fisonomía de la cantera. En cuanto a la marca, en espacios reducidos mejoró mucho en la recuperación y ofrece diversas soluciones. Además se muestra poderoso en los duelos aéreos, aunque aún debe mejorar el cálculo al momento de saltar.

Pero más allá de lo futbolístico, Marcipar es un chico con carácter, muy responsable, agradecido del lugar en donde está. Respetuoso de sus compañeros y de su entrenador, al que escucha siempre. Se mira sus partidos en video porque quiere mejorar, y analiza sus jugadas y las de su equipo. Es de hablar mucho en el campo con sus compañeros, más allá de que en el día a día pueda parecer algo introvertido.

Según informó la AFA, la delegación juvenil comenzó con los trabajos en el predio de Ezeiza, con una entrada en calor a cargo del preparador físico Enrique Cesana. Luego hubo un circuito de pases y el plantel ensayó distintos movimientos tácticos. Mientras tanto, los arqueros realizaron movimientos específicos del puesto en uno de los arcos. Para finalizar, Diego Placente dividió al plantel en equipos para hacer una práctica de fútbol en espacios reducidos.

El Campeonato Sudamericano Sub 15 se jugará en Bolivia desde el 29 de agosto al 14 de septiembre de este año. Cabe recordar que la Conmebol comunicó oficialmente que “serán mantenidas las edades máximas y mínimas que del año pasado, con el objetivo de permitir que la generación de jugadores que debía participar de este torneo en el año 2023, tengan la oportunidad de disputar esta importante competición para el desarrollo del fútbol”. Es decir que la entidad continental habilita a disputar de la competición a todos aquellos futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2008.

LOS CONVOCADOS POR DIEGO PLACENTE