San Lorenzo decidió rescindirle el contrato al colombiano Chichi Peralta: las fotos que desataron la polémica

El delantero de San Lorenzo estuvo en la concentración de la selección de Brasil. El club decidió rescindirle el contrato

La historia del colombiano Jaime Andrés Chichi Peralta en San Lorenzo está próxima a llegar a su fin. Las reiteradas ausencias a los entrenamientos y una reciente publicación en su cuenta de redes sociales, en la que se lo vio en la concentración del seleccionado de Brasil tomándose selfies con los jugadores, fueron el detonante para que la Comisión Directiva del Ciclón decidiera rescindir su contrato.

El futbolista de 20 años había llegado al club de Boedo a préstamo desde Independiente Medellín, institución en la cual se marchó tras una pelea con el entrenador. Apenas disputó 5 partidos (96 minutos) en el conjunto que dirige Miguel Ángel Russo, recibió cuatro tarjetas amarillas y marcó un gol, el de la victoria 3-2 a Racing en el Nuevo Gasómetro.

Peralta se había ausentado a los entrenamientos en las últimas semanas, alegando dolores estomacales, por lo que no fue convocado para el último partido de San Lorenzo: ante Sportivo Las Parejas, en San Nicolás, por Copa Argentina. Sin embargo, Chichi tampoco se presentó en la práctica del martes, pero fue visto en el hotel donde concentró la selección de Brasil para el encuentro de Eliminatorias ante Argentina y aprovechó para sacarse fotos con algunas estrellas como Vinicius Junior, Raphinha, Rodrygo y Marquinhos. Las imágenes fueron publicadas por el jugador en su perfil de la red social Instagram.

Por estas horas, el club está trabajando en la baja del préstamo del jugador, por lo que la decisión de no continuar con sus servicios ya está tomada. Resta la comunicación oficial de la institución azulgrana.

El colombiano Jaime Chichi Peralta estuvo en la concentración de la selección brasileña y se sacó fotos con los jugadores (Instagram)

No es la primera vez que el ex futbolista del Cúcuta es separado de un plantel por indisciplina. El 22 de abril de 2024, el entrenador de Independiente Medellín de Colombia, Alfredo Arias, anunció que mientras él sea el DT del equipo, Peralta no jugaría más.

“Peralta me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido... me venció. Es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro... ya perdí la cuenta. Y al cual ya me di cuenta que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca. La verdad es que él tiene que aprender que esta profesión, los que hemos vivido de ella toda una vida y que vivimos para ella, es bendita y deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida. Es joven y seguramente va a aprender, la única manera que a mí me queda que aprenda es que acá, mientras yo esté, no juega más”, aseguró Arias.

Este hecho lo hizo volver al Cúcuta Deportes, donde protagonizó otro cortocircuito, aunque esta vez con la selección de Colombia. El entrenador César Torres decidió no convocarlo y el jugador se desquitó en los medios. “El profe no me dijo nada. Cuando estábamos en Ecuador me dijo que me quería tener en cuenta, que siguiera así, que me preparara y que así me iba bien. De un momento a otro me fueron sacando, no me metía, nunca me dijo por qué me sacó y me parece muy raro, porque un técnico llama a un jugador y le dice las cosas para mejorar si lo quiere tener. La verdad que me parece muy raro”, detalló Chichi Peralta en declaraciones VBAR de Caracol Radio.

“La verdad me siento un poco triste porque no me convocaron. No sé, fui y cumplí, hice las cosas bien, hice goles en amistosos, en entrenamientos y me parece raro que no esté en esta lista, entonces un poco triste por ese lado”, afirmó el delantero que luego recaló en San Lorenzo, donde volvió a repetir errores del pasado y volvió a quedarse sin club.

Jaime Andrés Peralta festeja su gol ante Racing. El delantero colombiano no seguirá en San Lorenzo (Fotobaires)