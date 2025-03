La barra de River volvió a llevar banderas y bombos al Monumental después de seis años: por qué reapareció con la Selección

La bandera de Los Borrachos del Tablón, en el Monumental durante el partido de Argentina

Pasaron más de seis años para que los bombos de la barra de River volvieran al Monumental. Pasó todo ese tiempo para que una bandera icónica de Los Borrachos del Tablón se desplegara en toda su dimensión. Y no casualmente se produjo esta noche, en el partido de la Selección frente a Brasil. Porque cuando juega el Millonario, el acuerdo es que pueden entrar cerca de 200 barras que no tienen derecho de admisión, pero no se pueden hacer ver como parte del grupo violento. En cambio cuando juega el equipo de Lionel Scaloni, River sólo alquila su estadio. Toda la organización pasa a ser responsabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino. Y así como cuando se usa la Bombonera, como contra Perú en noviembre pasado, La Doce despliega todo su arsenal, así como cuando la Selección va al interior y se ve la barra de cada club fuerte provincial en el centro de la tribuna, ahora fue el turno de Los Borrachos del Tablón, lo que quizá llama mucho la atención por la diferencia que ocurre cuando el que juega como local es el equipo de Marcelo Gallardo. ¿Lo de esta noche significa que el sábado cuando River enfrente a Rosario Central todo volverá como antes de diciembre de 2024? La respuesta es negativa. La dirigencia de la institución insiste en que no dejará ingresar cotillón barra y que quien seguirá al frente de esa función es la Subcomisión del Hincha. Y que los líderes seguirán estando en la lista prohibida.

La decisión de qué bandera mostrar también fue parte de una discusión dentro de la barra. Algunos proponían que fuera una que dijera explícitamente Los Borrachos del Tablón, con los colores celeste y blanco, como se utilizó en muchas oportunidades en que la Selección jugaba ya sea Eliminatorias o partidos amistosos en el Monumental. Pero el dato llegó hasta la dirigencia del club y, si bien no tienen que ver con la organización, sugirieron que una especie de mojada de oreja a la actual comisión directiva en plena casa los iba a obligar a endurecer la posición. Si bien la barra pone todas sus banderas, incluidas los tirantes, en los partidos de Copa Argentina o cuando se les permite ir como neutrales a algunos encuentros de visitante, eso no ocurre en el Monumental. Así, los líderes de la barra, que vienen trabajando para que los dejen regresar y prometen portarse bien, acataron la sugerencia. Y entre todos los trapos guardados desempolvaron uno icónico, el que tiene las Islas Malvinas en el centro y dice Somos Argentina. Y las entradas recibidas como cortesía fueron repartidas prolijamente en el cónclave que se llevó adelante en las inmediaciones de Figueroa Alcorta y Pampa, lugar habitual de reunión antes de cada partido.

La bandera apareció cuando el Monumental recién se estaba poblando

De hecho, a diferencia de lo que ocurrió en La Bombonera, cuando en algún momento previo al encuentro y posterior a él La Doce cantó canciones referentes a Boca y su actualidad, esta vez no hubo nada que hiciera referencia a River salvo los bombos y esa bandera inconfundible. Los líderes no ingresaron y siguieron el encuentro desde un bar alejado unos mil metros del Monumental.

El marcar territorio tiene que ver con mandar un mensaje interno al club y también a los hinchas, pero también hacia afuera: todos quieren estar en el 2026 siendo la barra de la Selección. Algo que Los Borrachos del Tablón consiguieron en exclusividad en 2006, en el Mundial de Alemania, y después jamás pudieron volver a revalidar ese título. En 2010 fue territorio de Hinchadas Unidas Argentinas, liderada por la barra de Independiente; en Brasil 2014 los hubo de varios equipos pero con mucha presencia del Ascenso; en Rusia 2018 se hicieron ver los de San Lorenzo, Huracán y Unión entre otros; y en 2022, cuando en Qatar la Selección trajo la tercera estrella, el grupo que más se hizo notar fue el de Vélez. Se verá en la carrera hacia Estados Unidos, México y Canadá quién alcanza la meta pero por el momento, Los Borrachos del Tablón se ubicaron en la línea de largada, algo que parecía impensado tiempo atrás.

La barra eligió una bandera icónica, pero que no lleva su nombre explícitamente