Francisco Cerúndolo se enfrentará a Casper Ruud por el pase a los cuartos de final del Miami Open

Francisco Cerúndolo enfrentará por octava vez al noruego Casper Ruud (Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Una vez finalizada la gira sudamericana de polvo de ladrillo, donde fue finalista en el Argentina Open, Francisco Cerúndolo alcanzó los cuartos de final en Río y llegó a las semifinales en Santiago, no hubo tiempo para descansar ni para adaptarse al cambio de superficie. En el primer Masters 1000 de la temporada, celebrado en Indian Wells, se despidió en los cuartos de final ante el español número tres del mundo Carlos Alcaraz.

Su participación en el Masters 1000 de Miami comenzó en la segunda ronda, por ser cabeza de serie número veintitrés. En su debut, Cerúndolo, quien ocupa el puesto 24 del escalafón mundial, superó al francés Alexandre Muller (41°) y en la tercera fase hizo lo propio ante el estadounidense Tommy Paul (12°), sin ceder sets en ambos encuentros.

En los octavos de final, el argentino enfrentará un duro desafío ante el noruego Casper Ruud (6°), quien se clasificó a esta instancia tras vencer al serbio Miomir Kecmanovic (48°) y al chileno Alejandro Tabilo (31°).

El historial entre Cerúndolo y Ruud lo comanda el argentino 4-3 (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

El historial indica que se enfrentaron en siete ocasiones, con cuatro victorias para el hermano mayor de los Cerúndolo y tres para el nacido hace 26 años en Oslo. Cuatro de estos encuentros se llevaron a cabo en canchas lentas, con dos triunfos para cada uno; dos partidos se jugaron en superficie de cemento, también con dos victorias por bando; y una única vez se midieron en canchas bajo techo en carpeta, con un alegría para el albiceleste. La única vez que jugaron a tres sets, el resultado favoreció al sudamericano. En cuanto a los tiebreaks disputados, están igualados en uno.

El primer partido entre ellos se celebró, curiosamente, en las semifinales del certamen que tiene lugar en el Hard Rock Stadium en 2022, con victoria para Ruud en sets corridos; posteriormente, el noruego cayó en la final ante el murciano Alcaraz. Los otros triunfos del jugador escandinavo fueron en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma (2023) y en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de París (2024).

Francisco Cerúndolo llega al duelo ante el noruego Casper Ruud sin ceder sets (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

Sin embargo, el tenista de Ciudad de Buenos Aires también logró victorias en los octavos de final del ATP 250 de Bastad (2022) y del ATP 500 de Barcelona (2023). Asimismo, ganó en la ronda de 32 del Masters 1000 de París (2023) y en el round robin de la Laver Cup (2024); aunque este último es un torneo de exhibición, se contempla en el calendario oficial del ATP Tour.

A la espera del encuentro de este martes con Ruud, el argentino comentó: “Casper es un jugador con el que más veces he competido en el circuito, siete veces. Hemos tenido victorias y derrotas para ambos lados. Recuerdo que acá me ganó. Me imagino que será un partido con tiros agresivos, con saque y derecha. Trataré de hacer mi tenis y, si me doy la oportunidad de jugar como lo estoy haciendo, le puedo ganar a casi cualquiera, y eso es lo que más confianza me da. Me enfocaré en mi juego”.

En cuanto a su récord ante tenistas del top ten, Fran cuenta con 13 victorias y 14 derrotas. En Masters 1000, ganó en ocho ocasiones y perdió en tres.