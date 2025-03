La Conmebol le respondió a la Confederación Brasileña por sus críticas a la política antirracista

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez (REUTERS/Cesar Olmedo/File Photo)

La Conmebol respondió al comunicado enviado por la Confederación Brasileña de Fútbol, que contenía críticas a la carta firmada por las diez federaciones nacionales en apoyo a la política antirracista de la confederación continental. En dicho documento figuraba la firma de Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF.

En su escrito, la Conmebol reafirmó que considera sus medidas “alineadas con los más altos estándares internacionales, aplicados en las ligas y confederaciones más importantes del mundo”.

Más allá de esa sentencia, el documento contiene dos fragmentos que, de manera educada, cuestionan seriamente la posición de la CBF. El primero y más relevante se refiere a las sanciones impuestas por la Conmebol contra el racismo y la postura de la CBF antes del caso Luighi, el juvenil del Palmeiras que sufrió gestos racistas en un partido de la Copa Libertadores Sub 20: “Con respecto a la propuesta reiterada por la CBF sobre la modificación del Estatuto y del Código Disciplinario, cabe recordar respetuosamente que fue la propia CBF la que, en su momento, expresó su oposición al aumento de los valores de las sanciones establecidas”.

El segundo, igualmente significativo, señala el desconocimiento de una carta anterior, firmada por la CBF y otras nueve federaciones afiliadas a la Confederación Sudamericana, en la que se elogiaba la postura del organismo dirigido por Alejandro Domínguez en la lucha contra el racismo: “En relación con la afirmación sobre la firma del documento enviado, nos limitamos a señalar que el mismo fue recibido de la propia CBF, con la correspondiente firma. Si se desconoce su autenticidad, entendemos que se habrán iniciado las medidas legales pertinentes ante las autoridades nacionales competentes.”

La polémica recrudeció luego de que a Alejandro Domínguez, le preguntaran durante el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana si se imaginaba una Copa Libertadores sin equipos brasileños, ante la amenaza de algunos dirigentes de marcharse a la Concacaf. “Eso sería como Tarzán sin Chita: imposible”, respondió apelando a una metáfora que es de uso extendido en Paraguay para graficar ciertas situaciones cotidianas, sin connotaciones peyorativas o raciales, pero que no fue bien recibida por los brasileños.

Cabe recordar que la asociación de juristas afrobrasileños llamada JusRacial había pedido formalmente a la FIFA una sanción hacia el titular de la Conmebol, por considerar que aquella declaración contenía un tinte “racista”.

La organización brasileña basó su queja en los artículos “3, 4, 5 y 8 del Estatuto de la FIFA” y “en los artículos 11 y 13 de su Código Disciplinario”, que “veta expresamente conductas discriminatorias y prevé sanciones severas para los casos de racismo”. “La FIFA necesita dar ejemplo y aplicar sanciones proporcionales a la gravedad de lo ocurrido”, apuntó el directivo Silva Jr; autor del escrito.

Previamente, Alejandro Domínguez se había manifestado en sus redes sociales para aclarar el episodio. “En relación con mis recientes declaraciones, quiero expresar mis disculpas. La expresión que utilicé es una frase popular y jamás tuve la intención de menospreciar ni descalificar a nadie”, escribió el directivo paraguayo en un posteo publicado en su cuenta de oficial de X (ex Twitter). Y agregó: “La Conmebol Libertadores es impensable sin la participación de clubes de los 10 países miembros. Siempre he promovido el respeto y la inclusión en el fútbol y en la sociedad, valores fundamentales para la Conmebol. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando por un fútbol más justo, unido y libre de discriminación”.

Alejandro Domínguez encabezó el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores el lunes y brindó un discurso en el que enfatizó sobre la lucha de la entidad del fútbol sudamericano contra el racismo y la violencia. “El racismo es un flagelo que no nace del fútbol, sino de las sociedades, pero sí afecta al fútbol, y Conmebol es sensible a esa realidad. Nuestro desafío es ser justos con quienes no son responsables de estos hechos. Conmebol aplica sanciones y hace todo lo que está a su alcance para cambiar esta realidad, pero no es suficiente”, comentó el mandatario desde el atril.

En esta sintonía, el directivo anunció que se convocará a autoridades gubernamentales y representantes de las asociaciones miembro para establecer un marco de actuación conjunto ante expresiones discriminatorias en el fútbol. “Hoy damos un paso más allá: unimos el fútbol y la justicia en una misma lucha. Queremos que cada expresión racista tenga una consecuencia real, que quienes atenten contra la esencia de nuestro deporte enfrenten las sanciones que correspondan, tanto dentro como fuera del campo”.