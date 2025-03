El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez habló en el sorteo de la Libertadores: “Queremos un fútbol sudamericano que siga siendo el mejor del mundo”

Alejandro Domínguez durante el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana (REUTERS/Cesar Olmedo)

En el marco del sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025, el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez brindó un discurso en el que abordó distintos desafíos y logros del fútbol de la región. Con mensajes enfocados en la lucha contra el racismo, el crecimiento económico de los torneos y la proyección internacional, el dirigente remarcó su objetivo de fortalecer el fútbol sudamericano rumbo al futuro.

Uno de los momentos más emotivos de su discurso fue cuando Domínguez pidió disculpas públicas a la familia del futbolista uruguayo Juan Izquierdo. “Lo sucedido con Juan Izquierdo fue una verdadera tragedia, un acto de impotencia para quienes estuvieron allí e intentaron salvar su vida por todos los medios posibles. En lo personal, quiero pedir disculpas a su familia, a los hinchas, al Club Nacional de Football, a la AUF, al pueblo uruguayo, por no haber estado presente en ese momento tan especial. La distancia no es una excusa. CONMEBOL debió haber estado allí, y por eso hago públicas mis disculpas”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, Domínguez enfatizó el compromiso de la Confederación Sudamericana de Fútbol en la lucha contra el racismo. “El racismo es un flagelo que no nace del fútbol, sino de las sociedades, pero sí afecta al fútbol, y Conmebol es sensible a esa realidad. ¿Cómo no serlo frente al dolor de Lughi? Nuestro desafío es ser justos con quienes no son responsables de estos hechos. Conmebol aplica sanciones y hace todo lo que está a su alcance para cambiar esta realidad, pero no es suficiente”, comentó.

En relación a esto, Domínguez anunció que se convocará a autoridades gubernamentales y representantes de las asociaciones miembro para establecer un marco de actuación conjunto ante expresiones discriminatorias en el fútbol. “Hoy damos un paso más allá: unimos el fútbol y la justicia en una misma lucha. Queremos que cada expresión racista tenga una consecuencia real, que quienes atenten contra la esencia de nuestro deporte enfrenten las sanciones que correspondan, tanto dentro como fuera del campo”.

El presidente de la Conmebol habló de la lucha contra el racismo y el futuro del fútbol sudamericano (REUTERS/Cesar Olmedo)

En cuanto al crecimiento de las competencias continentales, el presidente de Conmebol destacó la expansión de la audiencia global de la Libertadores y la Sudamericana. “Las finales fueron un espectáculo para disfrutar. Somos la primera Confederación en el mundo en animarnos a hacer un show en el entretiempo, y felicitamos a la FIFA, que a partir de ahora también lo hará”, dijo en relación a la reciente confirmación del presidente Gianni Infantino sobre el espectáculo que habrá en la final de la Copa del Mundo 2026 a jugarse en Estados Unidos.

Sobre los premios económicos, destacó la evolución desde 2015, cuando el total de premios era de 71 millones de dólares y ahora se cuadruplicó. “Hoy estamos entregando más de 302 millones de dólares, un aumento del 426%”. Además, subrayó la expansión de la televisación de los torneos. “La Libertadores y Sudamericana 2024 acumularon más de 220 millones de espectadores en Latinoamérica, y por primera vez ambas finales se transmitieron en 194 países, incluyendo China, un destino al que nunca habíamos llegado”.

Finalmente, anunció un incremento en los premios para los campeones de los torneos continentales. “Este año, pagaremos 24 millones de dólares, un incremento con respecto a los 23 millones que entregamos el año pasado. Pero esto no se detendrá aquí. Vamos a seguir creciendo, y también aumentaremos el premio para el ganador de la Sudamericana en 500.000 dólares, lo que equivale a 6.5 millones”.

Para concluir, Domínguez reafirmó su compromiso con el desarrollo del fútbol en la región. “Empiecen a acostumbrarse, porque queremos un fútbol sudamericano fuerte. Queremos un futuro sudamericano diferente, que apueste, cambie y siga siendo el mejor fútbol del mundo”.