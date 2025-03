Con el regreso de Rodrigo De Paul y un cambio de esquema: la formación que planea Scaloni para enfrentar a Brasil

En la última conferencia de prensa, Lionel Scaloni no confirmó al equipo para el clásico frente a Brasil que se llevará a cabo en el Monumental de Núñez, desde las 21 del próximo martes. "Volverá Rodrigo (De Paul), y se verá un equipo parecido al de Uruguay, pero todavía no lo confirmamos", sostuvo el estratega de Pujato.

Cabe recordar que para dicho compromiso, el combinado albiceleste sufrió las bajas de Lionel Messi, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Gonzalo Montiel y Giovani Lo Celso; pero ello no lo privó de la victoria frente a La Celeste gracias al extraordinario golazo de Thiago Almada.

Según lo dispuesto en los últimos movimientos, el DT volvería a conformar una línea de cuatro en la defensa con el Dibu Martínez en el arco, Nahuel Molina por la banda derecha, Cristian Romero y Nicolás Otamendi como centrales; y Nicolás Tagliafico por izquierda.

En la zona media, el regreso del volante surgido de Racing será una de las certezas. Y junto a la figura del Atlético de Madrid podrían ubicarse Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister para tener recuperación, posesión y jerarquía en la batalla del medio campo. Ellos serán los encargados de abastecer a Julián Álvarez y Thiago Almada. Es decir que el que saldría del equipo que se presentó en el mítico Centenario sería Giuliano Simeone.

“El objetivo siempre es el mismo. Somos competitivos y eso nos llena de orgullo. Cada uno sabe lo que aporta y podemos decidir sobre uno u otro. De parte del cuerpo técnico las sensaciones son de agradecimiento para lo que hacen los chicos. En el fútbol hay momentos que te dominan o dominas, pero estaremos preparados”, señaló el DT.

“Es un buen partido para demostrar que el equipo sigue vigente y la idea es hacer un buen partido ante un gran rival. Tienen un gran equipo sobre todo de mitad de cancha hacia adelante”, agregó el líder de La Scaloneta en diálogo con la prensa. Y al ser consultado por el futuro del capitán de la Albiceleste en la doble fecha FIFA de junio, cuando el legendario astro surgido de Rosario mantenga sus compromisos en el Mundial de Clubes con el Inter Miami, el entrenador evitó generar incertidumbre: “No pensamos nada con Messi hasta que no sepamos si el está bien. No nos preocupa ahora. El método para jugar sin Messi hay que buscarlo. Tratamos de encontrar un funcionamiento para que su ausencia se note lo menos posible. Cuando no está Leo demostramos que tenemos grandes jugadores que lo hacen a la perfección. Y los chicos de la Sub 20 demuestran que pueden estar a la altura. Cuando tengamos bajas o jugadores con bajos rendimientos, saben que tendrán la posibilidad de jugar”.

Argentina lidera la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 unidades, con seis de ventaja sobre su escolta Ecuador y necesita al menos un empate en el clásico frente a Brasil para sellar su pasaporte al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026. En el escenario que albergó a la Copa del Mundo de 1978 se espera una multitud. Y todos los presentes buscarán la alegría de haber alcanzado el objetivo, como ya lo hicieron Japón y Nueva Zelanda, los dos primeros equipos en garantizarse una plaza en el certamen de Norteamérica.