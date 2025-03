10 frases de Scaloni tras la victoria de Argentina sobre Uruguay: del clásico con Brasil al recambio generacional

Lionel Scaloni mira el encuentro ante Uruguay en las cercanías al banco de suplentes (DANTE FERNANDEZ / AFP)

Argentina enfrentó una visita de riesgo y se llevó con mucha autoridad los tres puntos ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por un triunfo 1-0 gracias al único gol de Thiago Almada. En conferencia de prensa, el entrenador del equipo ganador, Lionel Scaloni, manifestó sus sensaciones después de quedar muy cerca de asegurarse la clasificación al Mundial 2026 con cinco jornadas de antelación para el final de las Eliminatorias Sudamericanas.

A propósito de esta situación, explicó: “Falta tanto para el Mundial... Sobre todo, esta Selección no te permite pensar en mucho más allá de lo que jugás. Al final, la clasificación es anecdótica porque después tenés que jugar el Mundial. Pero no pensamos en eso. Con esta camiseta, es partido a partido”.

En este sentido, señaló su intención de darle rodaje a distintos futbolistas que no han podido tener su oportunidad en el caso de certificar el boleto durante la próxima semana, en la cual se medirá este martes desde las 21 a Brasil en Buenos Aires: “Sí, la idea es darle minutos a los chicos que hoy no tuvieron y que están siendo parte de esta selección. Merecen una oportunidad para demostrar su valía y poner en dificultad a los compañeros. Ojalá pase eso y, si pasa, ya lo haremos”. En relación al clásico sudamericano, fue muy optimista con la puesta a punto de Rodrigo De Paul, quien no jugó en Uruguay por una molestia física: “¿Llega ante Brasil? Sí, yo creo que sí. Haremos lo posible. Va a llegar, seguro”.

Por otro lado, elogió a Almada, el autor de una obra de arte que selló el triunfo: “Su paso al fútbol europeo ha sido clave. En pocos partidos, se ganó la titularidad en su club (Olympique de Lyon). Es una señal de que el DT ha visto cosas interesantes en él y es un chico que conocemos. Lo entrené en la Sub 20, pasó por todas las Juveniles, ha estado en el Mundial, pero hay que ir poco a poco. Hizo un gol hermoso y, sobre todo, juega a lo que quiere el equipo. Eso es lo más importante”.

Thiago Almada celebra con sus compañeros tras anotar el gol con el que Argentina le ganó a Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 (REUTERS/Andres Cuenca)

Más adelante, se le dibujó una sonrisa en el rostro por la pregunta de un periodista, que hizo la cobertura de la consagración argentina en el Mundial de Qatar y le mandó un saludo al equipo de videoanalistas de la Selección: “Me hacés emocionar y todo. Gracias por tus palabras...”. Luego, procedió a responder la consulta vinculada a la exigencia que tendrá Lionel Messi en Inter Miami hasta la Copa del Mundo: “Sabemos que él es un chico que compite siempre esté donde esté. El Mundial de Clubes es una buena oportunidad y después tiene los partidos en su club y en la Selección si va todo bien. No me preocupa”.

MÁS DECLARACIONES DE LIONEL SCALONI

Su análisis del partido: “El primer tiempo fue parejo. Incluso, ellos dominaron un poco más. En el segundo tiempo, corregimos y se vio otro partido. Me quedo satisfecho. No solo por ganar, sino por cómo se brindan, por cómo juegan los partidos. Acá, es una cancha que si no soportas la presión del rival, es difícil hacer un partido así. La satisfacción es porque el equipo hizo un partido completo”.

El recambio: “La Selección es un equipo, cuando falta uno, entra otro. Más allá de que hay jugadores importantes que hoy no han estado, me parece que tenemos como para salir tranquilos a la cancha. Después, el desarrollo puede ser diferente, pero el equipo está más allá de los nombres. Lo decía el otro día: para que entren jugadores, tengo que sacarlos a ellos y no me dan motivos. Va a ser difícil, en algún momento tendrá que pasar porque la edad pasa para todos, pero mientras no me den los motivos va a ser difícil. Va a ser un momento complicado, pero habrá que hacerlo”.

La necesidad de mantener la mirada en la próxima camada: “Ojalá que Otamendi tuviese 30 años siempre y juegue a este nivel, pero llegará un momento en que no estará y hay que buscar el recambio. Pasó con Di María, pasará con Leo (Messi), (Leandro) Paredes, (Rodrigo) De Paul... Cuando asumí yo, Paredes parecía joven, y ahora... Está vigente, ya se vio el partido que hizo hoy, pero en algún momento habrá que buscar recambio. Por suerte, hoy podemos meter jugadores porque hay una base y no se resiente tanto el equipo, pero habrá un momento en que esa camada se vaya y hay que mirar abajo”.

¿Alexis Mac Allister tiene una molestia física? “No sé si tiene algo. Lo saqué porque lo vi cansado, pero no sé si tiene algo. Ya veremos”.

Ambos se midieron por las Eliminatorias Sudamericanas