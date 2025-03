Boston Celtics tiene nuevo dueño: la histórica cifra por la que vendieron a la franquicia más exitosa de la NBA

El jugador de los Boston Celtics Jayson Tatum. EFE/EPA/AMANDA SABGA

Los Boston Celtics son una marca registrada en la NBA y en todo el deporte estadounidense. Con 18 títulos son la franquicia más ganadora en la historia en la liga de básquetbol y este jueves se conoció que fue vendida en una cifra récord para el gran país del norte.

El empresario Bill Chisholm llegó a un acuerdo con la familia Grousbeck, propietaria de los Celtics, para adquirir una participación mayoritaria de la franquicia en 6.100 millones de dólares. Los antiguos dueños del equipo de Boston habían invertido en 2002 cerca de 360 millones de dólares, con lo que tuvieron una ganancia sustancial.

El número supera hasta el momento el récord de compra para un equipo en Estados Unidos. Atrás quedaron los US$ 6.050 millones pagados por un grupo liderado por el empresario Josh Harris (también dueño de Philadelphia 76ers) para adquirir a los Washington Commanders de la NFL en 2023, y también los 4.000 millones que costó la compra de los Phoenix Suns ese mismo año por Mat Ishbia, reportó el sitio deportivo The Athletic, del New York Times.

El acuerdo, que aún requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, podría tardar varios meses en concretarse. Lo que no quita que este hito influya significativamente en el valor de las franquicias deportivas a futuro.

Wyc Grousbeck, dueño de los Boston Celtics, con el trofeo de campeones de la NBA, en 2024 (Peter Casey-USA TODAY Sports)

Bill Chisholm, el nuevo comprador de los Celtics, es un apasionado aficionado del equipo verde y blanco. Nacido y criado en la zona norte de Boston, el empresario estudió en el Dartmouth College, en New Hampshire, y mantuvo un vínculo cercano con la ciudad y su conjunto de básquetbol. En un comunicado, el socio gerente del Symphony Technology Group (STG) expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “He sido un fanático incondicional de los Celtics toda mi vida”. Además, destacó su interés en colaborar con figuras clave de la organización, como el presidente del equipo, Brad Stevens, y el entrenador, Joe Mazzulla.

El actual gobernador y director ejecutivo de los Celtics, Wyc Grousbeck, elogió a Chisholm como un candidato ideal para liderar la franquicia. “Bill es una persona excepcional y un verdadero fanático de los Celtics, nacido y criado aquí en el área de Boston. Su amor por el equipo y la ciudad, junto con su química con el resto del liderazgo de los Celtics, lo convierten en una elección natural para ser el próximo gobernador y propietario controlador del equipo”, afirmó en un comunicado oficial. A pesar de la venta, Grousbeck continuará en sus funciones hasta la temporada 2027-2028, supervisando las operaciones del equipo.

El precio récord de esta transacción no solo consolida a los Celtics como una de las franquicias más valiosas del deporte, sino que también establece un nuevo punto de referencia para futuras ventas en la NBA y otras ligas deportivas. Este acuerdo podría influir directamente en las decisiones de expansión de la liga, ya que los valores de las nuevas franquicias podrían incrementarse significativamente a raíz de esta operación.

Además, la venta incluye la participación de Sixth Street, una firma de capital privado que invertirá más de 1.000 millones de dólares en la franquicia del trébol.

Boston Celtics es la franquicia más exitosa en la historia de la NBA (David Butler II-Imagn Images)

De esta manera, con la llegada de Bill Chisholm y la participación de Sixth Street, los Celtics inician una nueva etapa que podría definir su rumbo en las próximas décadas y continuar con sus éxitos deportivos en la NBA. Aunque el proceso de aprobación y cierre del acuerdo tomará tiempo, la venta ya ha generado expectativas tanto entre los aficionados como en el ámbito empresarial.

Chisholm tomará las riendas de la franquicia en un momento de gran éxito, pero también se enfrentará a duros desafíos, ya que de mantener el plantel, los Celtics superarán el impuesto de lujo por cuarta temporada consecutiva en la temporada 2025-26. Con las tasas impositivas cada vez más punitivas para los jugadores que repiten contrato, que entrarán en vigor la próxima temporada como parte del convenio colectivo vigente, mantener el grupo actual unido podría significar una plantilla que cueste más de 400 millones de dólares en nómina total más impuestos, según publicó The Athletic.

Por su parte, la estrella de Boston, Jayson Tatum, habló acerca del trato realizado en las últimas horas y se mostró confiado: “Tenemos gente excelente en esta organización y en este equipo, y hemos trabajado muy duro para construir algo especial. Confío en que tomarán las decisiones correctas con respecto a quién sea el próximo grupo y que puedan comprender la cultura que hemos establecido, que la mantengan y traten de mejorarla”.