Jack Draper venció a Holger Rune, se consagró campeón de Indian Wells y se metió en el Top Ten

Jack Draper confirmó su buen momento y se consagró en Indian Wells (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Jack Draper, semifinalista del US Open 2024, logró su primer título Masters 1000 al coronarse en Indian Wells. El británico de 23 años se impuso con autoridad ante el danés Holger Rune (13), por un doble 6-2, y se aseguró ingresar al Top Ten del ranking de la ATP.

Más temprano, la rusa Mirra Andreeva, de 17 años, venció a la número uno del mundo Aryna Sabalenka por 2-6, 6-4 y 6-3 y conquistó el torneo en su versión femenina.

El zurdo británico se mostró muy sólido y agresivo desde el arranque, para quedarse con el primer set por 6-2, en tan solo 32 minutos de juego, con dos quiebres en el primero y en el tercer game del set inicial.

Rune pudo haber sufrido otra rotura, en su tercer turno de saque y tuvo que luchar en el quinto juego, para no perderlo nuevamente, en lo que fue el game más largo del parcial inicial. Con 12 winners y sólo siete errores no forzados, Draper daba un primer buen paso.

Holger Rune nunca encontró su mejor versión y su rival no le dio chances (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

En la segunda manga, el tenista inglés se mantuvo en el dominio del juego y quebró en el arranque, para después tomar ventaja de 2-0. Mientras el nacido en Sutton, al sur de Londres, mantenía su servicio y sin dejar puntos en el camino, el nórdico tenía que luchar para que no le quiebren el propio, como ocurrió en el tercer juego, donde precisó de una ventaja para sostenerse. Eso pareció darle algo de fuerza para el juego siguiente, en el que obligó al semifinalista del US Open pasado a pelear nueve puntos para no perder el servicio por primera vez en el partido.

Recién en el quinto game, Rune logró imponer su servicio con claridad. Sin embargo, la derecha seguía sin funcionarle y su potente primer servicio no encontraba el cuadro correcto y debía bajar su velocidad para lograr contenerlo.

El séptimo juego fue decisivo para el danés y para el partido, se le notó en el rostro al caminar hacia su asiento en el descanso. En lo que parecía un game controlado, Rune sacaba 30-0, pero la irregularidad volvió a decir presente en su juego y quedó en dos ocasiones con posibilidad de quiebre en contra. En la segunda de ellas intentó variar, bajó la velocidad de la pelota, subió la altura, pero la terminó haciendo impactar en la faja, para mandarla fuera de los límites. Cuarto quiebre en el partido para Draper, quien quedó de cara al triunfo con saque para el título.

Al primer match point, el británico lo jugó largo y afuera, pero en el siguiente atacó sobre el revés, subió la red y vio cómo el passing de su rival se iba cruzado por el callejón de dobles. En 68 minutos, con un doble 6-2, levantó sus manos al cielo y sólo esgrimió un leve festejo para su tercer título y el más importante de su carrera, que le permite ubicarse como el séptimo jugador del ranking de ATP.

Con pocos errores no forzados, con bajo porcentaje de primeros servicios, pero ganando el 94% de ellos y mucha efectividad, Jack Draper conquistó el desierto californiano y se convirtió en el segundo británico en hacerlo, después del triunfo de Cameron Norrie, en 2021.