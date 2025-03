Contragolpe en tres toques: el golazo de Julián Álvarez que abrió el marcador ante el Barcelona

El golazo de Julián Álvarez para el 1-0 del Atlético de Madrid ante el Barcelona

Julián Álvarez logró rápidamente dar vuelta la página del penal que le anularon en la definición desde los 12 pasos ante el Real Madrid por la Champions League. El delantero, de 25 años, abrió el marcador para el Atlético de Madrid ante Barcelona tras cerrar con pericia un contragolpe a máxima velocidad a los 45 minutos de la primera etapa.

La batalla entre dos de los tres máximos aspirantes al título de la Liga de España (junto al Real Madrid) exhibió gran ritmo por parte de los dos contendientes en el estadio metropolitano. En el epílogo de la etapa inicial, el Colchonero aprovechó en una réplica toda la jerarquía de sus hombres de ataque.

Antoine Griezmann comandó la acción sobre la banda izquierda: gracias a su pegada, habilitó con un pase cruzado la llegada de Giuliano Simeone por la derecha. El hijo del entrenador podía culminar la secuencia con un disparo fuerte, pero optó por el pase sutil al medio, donde surgió la Araña. Y el punta ex River definió alto para dejar sin posibilidades al arquero Wojciech Szczęsny.

Tras el abrazo con sus compañeros, el campeón del mundo y de América regaló su habitual festejo, lanzando las telas de Spiderman. Con su conquista, el ex Manchester City demostró que en el juego no le afectó el tropiezo ante el Merengue y la controversia por el penal que no le convalidaron por doble golpe.

Fue su gol Nº 23 con la casaca del Atlético de Madrid (REUTERS/Juan Medina)

Julián se hizo cargo del cuarto disparo, con el resultado 2-1 en favor de la Casa Blanca. El delantero, de 25 años, tomó una carrera corta, se resbaló al momento de patear y terminó impactando un derechazo alto, que superó la estirada de Courtois. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se acercaron a reclamarle al arbitro Szymon Marciniak, quien tras una revisión express del VAR avisó que la ejecución había quedado anulada y le dio pie al tiro de Federico Valverde.

En la transmisión oficial no mostraron las imágenes en las que se sustentó la decisión y la UEFA recién las hizo públicas 24 horas después, pero continúan generando debate, al punto que Enrique Cerezo, presidente del Aleti, advirtió que tiene videos en los que queda comprobado que la Araña “no roza la pelota” con su botín izquierdo. De todos modos, confirmó que el club no realizará un reclamo formal.

En la misma sintonía, el argentino se enfocó en el compromiso de este domingo. Y antes del descanso infló la red. Las estadísticas marcan que desde su desembarco en el Atleti, que pagó cerca de 100 millones de dólares (contando los bonos) por su ficha, acumula 23 goles y 5 asistencias en 44 encuentros. Existe unanimidad respecto de que, por nivel, es candidato al próximo Balón de Oro. Y este lunes deberá sumarse a La Scaloneta, que afrontará una exigente doble fecha de Eliminatorias sudamericanas camino a la defensa del título en el Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá: el viernes 21 visitará a Uruguay en Montevideo y el martes 25 recibirá en el estadio Monumental a Brasil.