Arde la pelea por el penal anulado a Julián Álvarez: el misterio del video en el que el argentino “no roza la pelota”

UEFA publicó la imagen del doble toque de Julián Álvarez en el penal ante Real Madrid

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, expresó su indignación tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Champions League frente al Real Madrid, centrándose en la polémica jugada que resultó en la anulación de un penal a Julián Álvarez por un presunto doble toque. En una entrevista con la cadena Telemundo Deportes, el titular del Aleti calificó al VAR como una “herramienta terrorífica” y lo responsabilizó de truncar las aspiraciones del club rojiblanco en el torneo continental.

El penal anulado al delantero de la selección argentina generó fuertes críticas en el Atlético de Madrid, con el técnico Diego Simeone manifestando su frustración y el propio Cerezo yendo más allá en sus declaraciones. “Hasta el miércoles por la noche estábamos en tres competiciones: Champions, Copa del Rey y Liga. Pero ese día, un incidente con una herramienta terrorífica, que no vale para nada más que para perjudicar equipos y que se llama VAR, nos truncó una de las máximas ilusiones que era continuar en la Champions”, afirmó el presidente rojiblanco durante la nota.

Cerezo insistió en que el VAR afectó la justicia en el fútbol y reiteró su postura contraria a su implementación. “No me gusta el VAR y no es que lo diga ahora, lo he dicho siempre. No critico al VAR por el error del otro día, porque no es un error del árbitro, es un error del VAR. El VAR es una herramienta conflictiva, que no es segura, y que en vez de traer justicia ha generado más injusticia”.

El dirigente rojiblanco también aseguró tener imágenes que, según él, demuestran que la Araña no tocó el balón dos veces. “Yo tengo imágenes en las que Álvarez ni roza la pelota”, afirmó tras el revuelo que se generó y el comunicado de la UEFA en apoyó la decisión del equipo arbitral y el VAR, junto al video que utilizaron los jueves para tomar su determinación.

Otro de los momentos destacados de las declaraciones de Cerezo fue su dura respuesta a Thibaut Courtois, quien criticó la actitud del Atlético de Madrid tras la eliminación y acusó al club de victimizarse.

“Lo de Courtois es especial. Lo que tiene que hacer es agradecer al Atlético de Madrid haber estado cuatro años aquí, haber ganado títulos y callarse”, sentenció el titular del conjunto albirrojo. “Nosotros somos unos señores y no tenemos porqué hacer nada en contra de nuestros principios. Courtois tiene que callarse, estar tranquilo. Es un gran portero, todos lo reconocen, incluido nosotros. Mira si lo reconocemos que ha estado cuatro años con nosotros bien y sin ningún problema. Lo que tiene que hacer es seguir como estaba en el Atlético: ser un señor y un caballero”.

Enrique Cerezo, de 77 años, es el titular del Atlético (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

A pesar del malestar, Cerezo descartó la posibilidad de elevar una protesta formal ante la UEFA. “Sabes cómo funciona la UEFA y las instituciones deportivas. El resultado cuando acaba el partido es el que es y no lo mueve nadie. No lo ha movido nadie nunca. Para qué te vas a gastar en intentar protestar, denunciar... El resultado no lo mueve nadie”, aseguró.

Por último, Cerezo pidió paciencia a la afición colchonera y enfatizó que el club seguirá luchando en las competiciones que le quedan. “El Atlético va a luchar por conseguir lo que tiene que conseguir: un título. Este año tiene un equipo fantástico y una afición maravillosa. A la afición le digo que el primer enfadado soy yo y que tienen que tener tranquilidad y paciencia porque saben contra quién estamos luchando”, cerró el directivo.