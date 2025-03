Las imágenes de Carlos Palacios camuflado con la barra de Colo Colo que generaron polémica en Boca

Carlos Palacios fue visto con la hinchada de Colo Colo

Luego de la victoria ante Central Córdoba, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el plantel de Boca recibió dos días libres para descansar. En ese lapso de tiempo, Carlos Palacios fue visto camuflado en las tribunas de su antiguo club de Chile, Colo Colo.

Las repercusiones no se hicieron esperar y su imagen se replicó en redes sociales. Pese a que el jugador del Xeneize quiso pasar inadvertido al usar un pasamontañas, los fanáticos lo reconocieron y difundieron el video que rápidamente se hizo viral.

También circuló una captura de pantalla de una historia que el jugador habría publicado en su cuenta personal de Instagram: se lo ve con la prenda que utilizó para ocultar su identidad. “Del garrero a jugador, de jugador a garrero. Algún día volveremos, gracias a mis hermanos por hacerlo posible”, indicó el posteo.

Posteo de Carlos Palacios en su cuenta de Instagram

Tiempo antes, el volante había compartido en sus redes flashes de su visita a su país natal, por lo que no fue difícil vincularlo a las imágenes. Además, es confeso hincha del Albo chileno. La irrupción disfrazado en la barra de Colo Colo abrió el debate entre los hinchas del club de La Ribera. Si bien lo hizo en su tiempo libre, muchos lo cuestionaron en las redes por haberlo hecho en medio de su compromiso con el Xeneize, que viene de un golpe duro por la eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima.

Palacios llegó a Boca proveniente de Colo Colo. En el Cacique chileno dejó una marca indeleble y se ganó el cariño de sus hinchas. En el club trasandino marcó 26 goles y brindó 16 asistencias en los 77 partidos que disputó. Además ganó tres títulos: la Liga chilena, la Supercopa del mismo año y la Copa Chile.

Tras varios intentos frustrados, el club de La Ribera logró hacerse con los servicios del jugador a finales del año pasado. “Muy feliz de vestir esta camiseta, por fin se pudo lograr después de tanto tiempo. Con ganas de jugar acá, ansioso de poder entrar a la cancha, de sentir el cariño del hincha. Es un momento único para mí”, comentó al momento de ser presentado.

En ese entonces también comentó sobre las idas y vueltas de su transferencia y del amor que tiene por el Xeneize: “Pasaron muchas cosas en el camino, pero gracias a Dios ya estoy acá. En casa están muy contentos. De pequeño que era hincha de Boca. No lo quise decir en su momento para que no se dijeran cosas o que me quisiera ganar al hincha de esa manera. Siempre me gustó Boca, desde Chile siempre lo miré”.

Ya de vuelta en Argentina, Palacios se incorporó a los entrenamientos y está bajo las órdenes de Fernando Gago. Luego de la despedida en la Fase dos del máximo certamen continental, Boca apunta todos sus cañones al torneo local.

Los Xeneizes se encuentran en la tercera posición de la Zona A del Torneo Apertura, solamente por debajo de Tigre y Argentinos Juniors, que los aventajan por un punto. De momento se está clasificando a los octavos de final, gracias a que cosechó seis triunfos, dos empates y una sola derrota.

En su próximo compromiso deberá recibir a Defensa y Justicia. El duelo será el domingo desde las 18:15 y el combinado de Gago buscará una victoria para no perderle pisada a los punteros y encaminar su clasificación.