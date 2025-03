Grave denuncia de la madre de uno de los hijos de Courtois: “Nuestra casa se cae a pedazos y él vive de fiesta en yates”

Elsa Izac y Courtois, frente a frente

En medio de un escándalo por su regreso a la selección de Bélgica, Thibaut Courtois está viviendo otro episodio controversial en su vida personal. Elsa Izac, quien alega tener un hijo del arquero, expresó su preocupación por la posibilidad de quedarse sin hogar debido a las dificultades económicas que enfrenta para mantener su vivienda en Wimbledon, al suroeste de Londres.

Según informó The Sun, la mujer, de 50 años, debe 63.000 libras esterlinas (aproximadamente 72.000 euros) en pagos de hipoteca y su casa, valorada en 3 millones de libras (unos 3,4 millones de euros), presenta graves problemas de humedad y moho en los techos.

La situación de Izac contrasta con la vida de lujo que lleva el portero del Real Madrid, quien, según Daily Mail, percibe un salario semanal de 240.000 libras esterlinas (unos 275.000 euros) y reside en la capital española. En este contexto, la madre de Enzo, de siete años, fruto de una relación extramarital con el futbolista belga, declaró al medio británico The Sun: “Nuestra casa se está cayendo a pedazos. Simplemente no podemos seguir viviendo así”.

“Me preocupo cada vez que alguien llama a la puerta. No quiero encontrarnos sin hogar de repente”, expresó Izac. Además, criticó el estilo de vida del futbolista, quien, según ella, disfruta de lujos mientras su hijo vive en un entorno deteriorado. “No me parece aceptable ver a Thibaut viajando en aviones privados, de fiesta en yates y luego dejando a su hijo en este entorno. ¿Seguramente podrá disponer de un poco más para cuidar de su hijo?”, cuestionó. Al mismo tiempo, el medio difundió imágenes del paupérrimo estado de la que se encuentra viviendo la mujer con su hijo.

El estado de la casa en la que vive la ex amante de Thibaut Courtois

Otra postal de la propiedad, que tiene un valor de 275.000 euros, pero se encuentra muy deteriorada

De acuerdo con los portales ingleses, Izac conoció a Courtois en 2014, cuando el jugador se mudó a la casa vecina tras fichar por el Chelsea. En ese momento, Izac estaba casada, pero se separó de su esposo antes de iniciar una relación con el portero, quien en ese entonces convivía con su antigua pareja, Marta Domínguez. Tres años después, en 2017, nació Enzo, el hijo que ambos comparten.

El medio británico Daily Mail informó que Courtois y Izac mantuvieron encuentros en hoteles del equipo del Chelsea antes de los partidos. Sin embargo, la relación no prosperó, y Courtois continuó con su vida personal y profesional, mientras que Izac quedó a cargo del niño.

La mujer aseguró que en 2020 se ordenó a Courtois pagar manutención para su hijo, pero afirmó que esta cantidad no es suficiente para cubrir las necesidades de Enzo ni para mantener la vivienda en condiciones habitables. Así las cosas, teme que el banco embargue la propiedad debido a los pagos atrasados de la hipoteca.

Enzo, el hijo de Thibaut Courtois, con su madre

Actualmente, el portero belga, de 32 años, está casado desde junio de 2023 con la modelo israelí Mishel Gerzig, con quien tuvo una hija, Ellie, en abril de ese mismo año. Además, Courtois es padre de otros dos hijos, nacidos en 2015 y 2017, fruto de su relación con Marta Domínguez.

A ellos es suman Enzo, a quien el futbolista se negó a reconocer públicamente como su hijo. Una amiga cercana a Izac declaró: “Thibaut nunca le ha enviado una tarjeta de cumpleaños o de Navidad; nunca le pregunta cómo está Enzo. Ella quiere que reconozca públicamente que Enzo es su hijo”.

Cabe destacar que Courtois vistió el buzo de arquero del Chelsea desde el 2011 hasta el 2018, con la salvedad de que tuvo un paso de tres años (2011-2014) por el Atlético de Madrid. Con la camiseta del conjunto de Londres disputó un total de 154 partidos oficiales, en los que solo le marcaron 152 goles. Además, se consagró campeón dos veces de la Premier League, una ocasión de la FA Cup y en una oportunidad de la Copa de la Liga.