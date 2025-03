Con la vuelta de Lionel Messi, Inter Miami se mide ante Charlotte FC por la MLS: hora, TV y posibles formaciones

Lionel Messi volvería a jugar después de dos partidos ausente (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Tras un agitado arranque de 2025, en el cual el Inter Miami ya disputó diez partidos (cinco oficiales y cinco amistosos), deberá enfrentarse este domingo a Charlotte FC por la tercera semana de la Major League Soccer (MLS). Al mismo tiempo que los dirigidos por Javier Mascherano buscarán mantener su invicto y acercase a los primeros puestos de la Conferencia Este, Lionel Messi podría volver al once titular tras dos partidos de ausencia -está entre los convocados-. El encuentro comenzará a las 17 (hora Argentina) y se disputará en el Estadio Chase Center, en Fort Lauderdale. La televisación se dará por la plataforma Apple TV MLS Season Pass.

En el plano local, Las Garzas llegan al tercer partido de la MLS con cuatro unidades. En el debut igualaron 2-2 contra el New York City FC, en un duelo que estuvo marcado por la temprana expulsión del argentino Tomás Avilés. No obstante, lograron sumar de a tres al golear por 4-1 al Houston Dynamo en última jornada. De esta manera, una victoria los ubicaría en el segundo lugar con siete puntos, mismos que Columbus Crew y dos por detrás de Philadelphia Union.

Por su parte, el Inter Miami avanza a paso firme en la Copa de Campeones de Concacaf (anteriormente conocida como Concachampions). Tras imponerse por un global de 4-1 sobre el Sporting Kansas City en la primera ronda, se impusieron por 2-0 al Cavalier SC de Jamaica en el partido de ida de los octavos de final, disputado en tierras estadounidenses. El partido de vuelta se jugará el jueves 13 de marzo en el Stadium East Field.

*El resumen del último partido del Inter Miami

Cabe resaltar que Messi no estuvo presente en las últimas dos presentaciones del Inter Miami. “Me guío por lo que me dice el equipo médico, que no tiene ninguna lesión. Tiene fatiga (muscular) por haber jugado tres partidos en seis días, el cambio de clima y muchas situaciones”, comentó el técnico argentino sobre el rosarino.

Pese a eso, afirmó que será parte de la nómina contra el Charlotte: “Messi está mucho mejor. Hizo gran parte del entrenamiento con el grupo, sobre todo con los que no habían jugado. Soy el primero que quiere que Leo juegue, porque si Leo juega somos mucho más fuertes. No me voy a tirar un tiro en el pie. Hay situaciones que hay que llevarlas día a día y tengo que tener la certeza de que el jugador se sienta al 100%. No voy a tomar un riesgo innecesario, sobre todo en esta primera etapa de la temporada. Ya llegarán momentos en los que vamos a tener que arriesgar más“.

Por otro lado, en relación con el rival, Charlotte FC tuvo un comienzo similar en la MLS. Empató 2-2 contra los Seattle Sounders de visitante en el debut oficial del año 2025, mientras que se impuso por 2-0 sobre Atlanta United en el Bank of America Stadium de Charlotte. Allí se destacó la actuación de Wilfried Zaha, autor de un tanto y máxima figura del equipo dirigido por Dean Smith. El marfileño tiene un amplio pasado por la Premier League vistiendo las camisetas del Manchester United y el Crystal Palace. Posteriormente, tuvo un breve tránsito por el Galatasaray de Turquia y el Lyon de Francia.

Posibles formaciones

Inter Miami: Oscar Ustari; Gonzalo Luján, David Martínez, Noah Allen, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Tadeo Allende, Luis Suárez y Lionel Messi. DT: Javier Mascherano

Charlotte FC: Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Adilson Malanda, Andrew Privett, Tim Ream; Kerwin Vargas, Ashley Westwood, Brandt Bronico; Wilfried Zaha, Pep Biel y Patrick Agyemang. DT: Dean Smith.

Estadio: Chase Center, Fort Lauderdale

Hora: 17.00

TV: Apple TV MLS Season Pass