La reacción de Cristiano Ronaldo al encontrarse con su “doble” en el estadio de Al Nassr: “Eres muy feo”

La reacción de Cristiano Ronaldo al encontrarse con un hombre muy parecido a él en el estadio

En la previa del empate 2 a 2 entre Al Nassr y Al-Shabab por la jornada 24 de la Liga Profesional Saudí, el cual se disputó en el estadio Al-Awwal Park, Cristiano Ronaldo vivió un divertido momento con un hincha que simulaba ser su doble. El portugués, quien marcó un golazo, mantuvo un breve diálogo con el hombre que se encontraba en la platea.

Mientras el Bicho se encontraba realizando el calentamiento previo en el costado del campo de juego, un hincha con la camiseta de la selección de Portugal se acercó desde las gradas, las cuales están pegadas a los límites del terreno. Allí, a medida que se acercaba, el futbolista se dio cuenta del objetivo del sujeto y comenzó a reírse.

“¡No te pareces a mí! No te pareces, eres muy feo", le dijo el futbolista luso, entre risas. Su “doble”, sonriendo claramente, le respondió: “Tú eres el mejor, bro (hermano)”. A pesar de que todo quedó entre un divertido diálogo cómplice, el video comenzó a viralizarse rápidamente en las redes sociales. No obstante, no todos estuvieron de acuerdo con el parecido y aseguraron que "ni siquiera se parece un poco a CR7“.

El golazo de Cristiano Ronaldo

No es ninguna sorpresa que Cristiano Ronaldo logró entablar una amplia red de fanáticos que lo siguen a todos los países a los que va a jugar durante su carrera. Y entre sus aficionados tampoco faltan personas que anhelan ser como él, como mínimo, en el aspecto físico. Incluso, algunos de ellos llegaron a disfrazarse e ingresaron al terreno de juego sin que el árbitro principal se diera cuenta, algo que sucedió en un duelo amistoso entre el Real Madrid y la Fiorentina en 2014.

Por su parte, Cristiano también fue protagonista en el partido, ya que marcó un golazo para su equipo. El ex delantero del Real Madrid y Manchester United agarró la pelota en la frontal del área y, una vez que ingresó, sacó un potente remate que venció la resistencia del arquero rival y pegó en el techo de la red. A pesar de que en un principio fue anulado por fuera de juego, el VAR trazó las líneas y convalidó el gol.

Esto sirvió para que pudiera revertir el marcador, ya que anteriormente Abderrazak Hamdallah había puesto al Al-Shabab por delante en el resultado vía penal. Minutos más tarde, Ayman Yahya había igualado el encuentro hasta que llegó el tanto del astro portugués. Sin embargo, Al Nassr sufrió la expulsión de Mohammed Al Fatil en el arranque del complemento, algo que complicó el desarrollo del juego para el cuadro local. A tal punto que la visita logró poner el 2-2 de la mano de Mohammed Al Shwirekh.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador del campeonato con 18 goles (REUTERS/Stringer)

¿La curiosidad del duelo? El árbitro principal del enfrentamiento fue el argentino Facundo Tello. Esta forma parte de una modalidad que está empleando la liga saudí hace varios años. De hecho, Nicolás Ramírez también es otro de los que frecuenta dirigir en el certamen, como otras autoridades inglesas o españolas. Por su parte, el otro albiceleste que dijo presente fue Cristian Guanca, mediocampista que se desenvuelve en el Al-Shabab desde el 2024. Anteriormente, supo vestir las camisetas de Chacarita y Colón de Santa Fe.

Por su parte, Cristiano Ronaldo se mantiene como el máximo goleador de la Liga Profesional Saudí con 18 tantos, algo que enaltece sus cifras a 26 conversiones en la temporada actual. A su vez, sigue recortando distancias para llegar a las 1000 dianas, un objetivo que se propuso antes de retirarse. Actualmente, en un total de 1249 partidos oficiales, ha marcado 926 goles.

Por otro lado, el empate supuso un duro golpe para las aspiraciones del equipo del portugués, ya que dejaron pasar la oportunidad de quedar prendidos en la pelea por la Saudi Pro League. Al Nassr se ubica cuarto con 48 unidades, mientras que el Al Ittihad se alejó en la cima con 58 puntos.