Revelaron el llamado al 911 para pedir ayuda minutos antes de la muerte de Jodi Vance, la fisicoculturista de 20 años: “Está desmayada”

El audio de la pareja de Vance llamando al 911

La culturista Jodi Vance, una joven atleta de 20 años considerada una promesa en el mundo del fisicoculturismo, murió de manera inesperada el pasado 27 de febrero mientras asistía al campeonato Arnold Sports Festival en Columbus, en Ohio.

Después que se diera a conocer la trágica noticia de su fallecimiento, el portal estadounidense TMZ Sports reveló un audio de una llamada al 911 realizada por su pareja, en el cual pide asistencia médica porque la fisicoculturista estaba desvanecida.

La llamada se realizó desde el hotel ubicado en Columbus, donde la levantadora de peso y su esposa se hospedaban mientras estaban el evento. Durante la llamada, la pareja de Vance compartió que ella había estado “vomitando toda la mañana” antes de colapsar en la cama.

Entre las declaraciones captadas en el audio se escuchó el siguiente intercambio: “Mi esposa está desmayada en la cama, no se despierta, solo gime. Ha estado vomitando toda la mañana, pero ahora no se despierta y no responde”. “Ok, déjame hablar con los médicos. Quédate en la línea cuando respondan. Yo hablaré primero. ¿Hay un número de habitación?“, le pregunta la operadora antes de contactarla con el equipo médico.

Su pareja llamó al 911 desde el hotel

Unos segundos más tarde también se pudo escuchar una conversación entre la mujer y los bomberos de la ciudad. Sin embargo, poco después de coordinar con las autoridades el envío de un equipo de emergencia, Vance fue declarada muerta ese mismo día en el Grant Medical Center, donde intentaron reanimarla sin éxito.

La familia de la culturista compartió un comunicado en redes sociales explicando que la causa de muerte habría sido un paro cardíaco relacionado con complicaciones derivadas de una deshidratación severa:

“De parte de la familia y los seres queridos de Jodi: Para aquellos que aún no se han enterado, Jodi falleció ayer por la tarde. Su corazón se paró debido a complicaciones de una deshidratación grave. A pesar de todos los esfuerzos del hospital, no pudieron reanimarla. Era una persona hermosa por dentro y por fuera, y la extrañaremos todos los días. Esto fue repentino e inesperado. Por favor, denle tiempo a su familia para procesar esta pérdida en paz. Si alguien se lleva algo de esto, por favor, ponga su salud primero".

En medio del duelo, el entrenador de Vance, Justin Mihaly, reveló en un video de Instagram detalles sobre el contexto previo a su muerte. Según sus declaraciones, Jodi no iba a competir en el Arnold Sports Festival y estaba planificando subir al escenario dentro de 20 semanas en otro evento. Sin embargo, insinuó que ella habría consumido sustancias riesgosas sin su conocimiento: “Jodi usó dos sustancias extremadamente peligrosas para mejorar su físico, supongo que solo para la Arnold Expo, sin mi conocimiento, sin mi aprobación", afirmó.

Mihaly no especificó los nombres de los compuestos, pero en el entorno del fisicoculturismo se sabe que ciertos diuréticos y estimulantes pueden causar deshidrataciones severas y otros riesgos graves para la salud si no se administran de manera adecuada.

Jodi Vance falleció a los 20 años (@jodi.vance.fit)

Antes de su trágica muerte, Jodi Vance se había consolidado como una figura emergente en el mundo del culturismo. En 2024, obtuvo el tercer lugar en la división Women’s Physique de la competencia NPC Battle of Texas. Además de su carrera competitiva, trabajaba como especialista de marca para las empresas de ropa deportiva Better Bodies y GASP, y estudiaba Ciencias del Deporte y el Ejercicio en la Universidad West Texas A&M.

La inesperada muerte de Vance ha conmocionado a la comunidad del culturismo, alzando también preocupaciones sobre las prácticas extremas y el uso de sustancias dentro del deporte competitivo. Aunque las causas oficiales de su fallecimiento no han sido confirmadas, la pérdida de la joven atleta subraya una vez más la importancia de la salud y la atención médica en cualquier disciplina deportiva.