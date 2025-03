Las inquietantes amenazas de un apostador a un tenista antes de un partido: “Si pierdes, te perseguiré para hacerte daño”

Arthur Bouquier, tenista francés de 24 años, denunció amenazas

En el marco del Challenger de Thionville, el cual se disputa en Francia, el jugador Arthur Bouquier denunció a través de sus redes sociales personales que recibió amenazas por parte de una persona para que se impusiera en su enfrentamiento contra el alemán Florian Broska. Incluso, alegó que la intimidación no solo era para él, sino que también para su familia. Todo esto relacionado con las apuestas deportivas, algo que se agravó en los últimos años del mundo del tenis.

“Hola, Jurassien Arthur Bouquier. Espero que ganes hoy. El tenis francés es tan mediocre en estos momentos que los jugadores franceses se limitan a jugar en casa para evitar vergüenza en el extranjero. Déjame recordarte que no consigues mucho cuando sales de Francia, se demuestra lo limitado que es tu juego”, comienza el mensaje al privado que recibió el tenista francés, quien hoy en día se ubica en el puesto 225 del ranking ATP.

Seguido a esto, empezaron las amenazas para que venza a Broska en el debut del Challenger de Thionville, torneo que otorga 75 puntos para el ranking ATP. “De todos modos, hoy juegas contra Florian Broska, 522º del ranking, que nunca gana en primera ronda. Solo espero que hagas el esfuerzo de ganarle en dos sets, porque he apostado 2.000 euros a que ganarás en dos sets... Te juro que, si pierdes, nunca te perdonaré; te perseguiré a ti y a tu familia solo para hacerte daño, incluso si eso significa ir a la cárcel”, detalla el mensaje.

El mensaje completo que recibió Arthur Bouquier

“Más vale que lo hagas, porque, si pierdo estos 2.000 euros, estaré en la calle, así que mi vida ya no tendrá sentido, más vale que pase mis días en la cárcel. Juro por la vida de mi madre que iré a por ti. En este momento estoy en la pista de Thionville, donde se juega exactamente a las 15:20. Ten cuidado: no se trata de amenazas vacías. Buena suerte”, concluye la amenaza.

Bouquier publicó el mensaje completo en una historia de su Instagram personal, y rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales. A su vez, mencionó en la publicación a las cuentas oficiales de la ATP, a la International Tennis Federation (ITF) y al Challenger de Thionville para que tomen conocimiento de las presiones y los mensajes preocupantes que reciben los jugadores de torneos Challenger.

Cabe resaltar que Bouquier terminó ganando el partido por un resultado de 6-3 y 6-4, aunque dejó en claro que estaba incómodo mientras disputaba el duelo. “Avisé inmediatamente al torneo, que puso en marcha un sistema de seguridad. Cuando entré en la cancha, miré a la tribuna. Pensé en eso durante el partido, no estaba tranquilo”, comentó el tenista de 24 años, según informó el portal francés L’Équipe.

A pesar de las amenazas, Bouquier pudo ganar el partido

Al mismo tiempo, aseguró que el apostar le volvió a mandar dos nuevos mensajes. “Decía: ‘No me importa tu partido. Si me estás buscando, estoy en el partido de (Sascha) Gueymard en la cancha número 1’. Así lo comuniqué nuevamente al torneo. Lo buscaron, pero no sabían realmente cómo era. El hecho de que dijese que estaba en la tribuna, que iba vestido de negro... Todo eso me asustó un poco”, argumentó el jugador galo.

“Tengo un guardaespaldas que me sigue a todas partes. ¡Te lo juro! Fue una decisión del señor Boutter (director del torneo de Thionville). Te sientes más seguro, pero es extraño. ¡Me sigue a todas partes! Bueno, no sé si también me seguirá cuando acabo de jugar. En realidad, no lo sé. Lo único que me dijo cuando me iba a ir en mi coche es: ‘Ahora me voy... o no. Pero en cualquier caso, debes saber que podrás dormir tranquilo’. Quizás algún colega suyo (otro guardaespaldas) tome el relevo... ¡Es una locura!“, concluyó.

Cabe recordar que no es el primer tenista profesional que denuncia que recibió amenazas relacionadas con las apuestas deportivas. Uno de los casos más relevantes fue el de Caroline García, semifinalista del US Open en 2022 y que llegó a ocupar el puesto número 4 del ranking. Sin embargo, la francesa de 30 años perdió en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en 2024.

Posterior a esto, subió una publicación a X comentando que le llegaron “cientos de mensajes” criticándola y que habían perdido dinero por apostar a que ella ganara. Además, ofreció ejemplos de “solo unos pocos”, incluido uno que le decía que debería considerar el suicidio, y otro que decía: “Espero que tu mamá muera pronto”.