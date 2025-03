Tras su conmovedor pedido de ayuda, Federico Gómez volvió a la competencia en Indian Wells

Federico Gómez volvió a jugar al tenis en la qualy del Masters 1000 de Indian Wells (Foto: Instagram)

El tenista argentino Federico Gómez abrió su corazón este sábado a través de un posteo en su cuenta de Instagram, compartiendo el calvario que vivió en los últimos seis meses. El joven de 28 años tuvo, en 2024, lo que él mismo reconoce como su mejor año profesional, aunque en lo personal “fue el peor”. A pesar de lo sucedido, este lunes volvió al circuito profesional para disputar la primera ronda de la clasificación del Masters 1000 de Indian Wells.

En un deporte tan solitario y, a la vez, algo cerrado, se puede observar claramente el cambio radical entre los tenistas de generaciones pasadas y las actuales, que se sumergen y abstraen en el mundo virtual, con poca interacción entre ellos. El argentino, que ocupa el puesto 135 en el ranking mundial, atraviesa uno de los momentos emocionales más difíciles de su vida.

Federico Gómez abrió su corazón para contar el calvario que viene viviendo desde hace seis meses

“No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opción según mi parecer. Esto quizá tome por sorpresa a muchos, pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción. Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano”, supo exponer el tenista, que además describió que convivió “con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo”.

Cabe destacar que, a los 18 años, Gómez emigró a los Estados Unidos para estudiar y jugar al tenis universitario. Sus comienzos fueron en el ASA Junior College, en Miami, y luego compitió en la División 1 en Louisville, Kentucky. Una vez graduado en Administración Deportiva, dejó el tenis por dos años. A finales de 2021, volvió a jugar y trabajó en la academia del extenista Guillermo Cañas en Aventura, Florida. Posteriormente, decidió regresar a la competencia en la categoría más baja del circuito, Futures. El 2024 fue su mejor año en el tour: debutó en los cuadros principales del ATP Tour en el Córdoba Open y, en Chengdu, ganó su primer partido en este tipo de competencias. Además, se adueñó de sus primeros tres títulos ATP Challenger en Milán, Trieste y Guayaquil.

Gómez, instalado en el desierto californiano para disputar la primera fase de la clasificación del primer Masters 1000 de la temporada, un torneo conocido como “el quinto Grand Slam” por su impactante infraestructura, se midió en la cancha número cinco ante el joven local Rudy Quan, quien ocupa el puesto 731 en el ranking mundial. El resultado no fue el esperado para el nacido en Merlo, provincia de Buenos Aires, quien volvió a presentarse en público tras su carta en las redes sociales.

Rudy Quan superó en la primera ronda de la clasificacio2n al argentino Federico Gómez (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Con un marcador favorable para Quan, quien recibió una invitación para formar parte del cuadro de clasificación, el encuentro se esfumó en una hora y 40 minutos de competencia, con parciales de 6-4 y 7-5.

El lunes 3 de marzo quedará, a priori, marcado como el regreso al tour de un tenista que tuvo la valentía y el coraje de abrirse y expresar sus sentimientos, dejando en claro que en ningún momento buscaba victimizarse; todo lo contrario: necesitaba liberarse de la pesada carga que ha venido arrastrando.