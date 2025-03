El drástico cambio de seguridad que implementaron con el ex River Plate Nicolás Fonseca tras el secuestro que sufrió en México

Daniel Fonseca, padre de Nicolás, brindó detalles del mal momento que vivió el ex River en México (Instagram / Club León)

El ex futbolista uruguayo Daniel Fonseca habló con El Espectador sobre el difícil momento que atravesó su hijo, Nicolás Fonseca, actual jugador del León de México, quien fue víctima de un episodio de inseguridad en ese país. Según relató, su hijo se comunicó con él inmediatamente después de lo ocurrido, visiblemente afectado por la situación.

El ex mediocampista de River Plate fue víctima de un violento suceso en las calles de México: sufrió un asalto y fue secuestrado por delincuentes hasta que lo liberaron tiempo después en una zona despoblada. El hecho ocurrió la mañana del jueves 27 de febrero cuando el mediocampista de 26 años se dirigía al entrenamiento del equipo dirigido por Eduardo Berizzo.

El futbolista manejaba su vehículo rumbo al entrenamiento en La Esmeralda cuando fue interceptado en la carretera León-Lagos por los delincuentes, quienes lo retuvieron y luego lo abandonaron en una zona despoblada. La camioneta robada, una BMW, fue hallada tiempo después a unos kilómetros del lugar.

“Intentando digerir esta situación. Incómoda, fea, horrible. Sabemos que Nicolás no será ni el primero ni el último que pase por una situación incómoda, lamentablemente. Pero golpea, golpea. Yo estaba aquí en el hotel, en Río de Janeiro, el jueves, y de repente Nicolás me escribe. Me dice: ‘Papá, necesito hablarte por FaceTime ya’. Y cuando le veo la cara, lo veo transformado. ¿Quién más que un padre o una madre puede conocer a su hijo?”, contó Fonseca.

El ex jugador explicó que su hijo le detalló lo sucedido, aunque aún hay aspectos de la investigación que siguen abiertos. “Fue chocante, no es fácil digerirlo. Nicolás lo demostró con una fortaleza mental absoluta. No hubo entrenamiento ese día, el técnico decidió no entrenar, y desde el presidente del club hasta los dirigentes, cuerpo técnico y compañeros, fue un desfile en la casa de Nicolás porque todos estaban preocupados por la situación”.

Inicialmente, la noticia generó incertidumbre, ya que se habló de un posible secuestro. Sobre esto, Fonseca explicó: “No puedo contarte detalles porque la policía sigue indagando hasta ahora. Estamos todos un poco preocupados. Me ha llamado el dueño del club, el presidente, el jefe de policía. Están investigando hasta lo último porque hay cosas que todavía no cierran. No fue un robo normal”.

A pesar de la difícil experiencia, el futbolista uruguayo no tardó en volver a la cancha y jugó los 90 minutos en la victoria de León sobre Tijuana. “Él reaccionó fuerte. El técnico le dijo: ‘Tengo dos equipos, uno contigo y uno sin vos’, y Nicolás le respondió: ‘Esto no va a hacer que yo deje todo en la cancha’. Su compromiso es total”, destacó Fonseca.

El ex delantero también reveló que, tras lo sucedido, su hijo y su entorno más cercano tienen custodia policial permanente. “Desde ese mismo día anda con dos policías armados las 24 horas, él, su novia y su cocinero, Martín Silva, que vive con ellos. Apenas salen del complejo, están acompañados. Si bien eso nos da algo de tranquilidad, es totalmente incómodo porque se pierde la libertad”.

Sobre el apoyo de sus compañeros, Fonseca resaltó la relación especial que Nicolás tiene con James Rodríguez, una de las figuras del equipo. “James lo llamó enseguida, fue a verlo y se puso a disposición. Le dijo: ‘Tranquilo, chaval’. Con su experiencia, usó las palabras adecuadas para que Nicolás encontrara algo de paz. Más allá de la parte deportiva, hay un grupo muy unido en el club. Eso es fundamental”.

Finalmente, el exjugador valoró la actitud de su hijo para afrontar la situación y continuar con su carrera. “Coraje no le falta, inteligencia emocional tampoco. Si tú te quedas las 24 horas pensando en el miedo, te bloqueas y es difícil seguir. Nicolás es un pibe muy responsable, y el hecho es que hay que ir para adelante. No podemos ir para atrás. Veremos cómo siguen las cosas”.

Tras lo acontecido, el jugador de la selección de Uruguay fue titular y disputó todos los minutos en el triunfo de León por 2 a 1 ante Tijuana, lo que posicionó a los dirigidos por Eduardo Berizzo en lo más alto de la tabla de posiciones del Clausura mexicano con 26 unidades, tres más que América, su más inmediato perseguidor.