Los impactantes videos del fatal accidente de Senna en 1994: la reacción de su hermano y el llanto de un histórico de la F1

El video viral sobre el fatal accidente de Ayrton Senna en Imola 1994: la reacción de Adrian Newey (FujiTV)

Ayrton Senna es considerado uno de los mejores pilotos en la historia del automovilismo. Llamado a ser el que igualaría los cinco títulos en Fórmula 1 de su ídolo, Juan Manuel Fangio, su trágico accidente el 1 de mayo de 1994 fue un durísimo golpe para los fanáticos, marcó un quiebre en la Máxima y en el deporte. En las últimas horas, se conocieron videos pocas veces vistos de su fatal incidente en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, en Italia.

Se trata de imágenes de la transmisión de Fuji TV, que en el vivo publicó tomas que fueron reproducidas por la televisación oficial. Cabe recordar que los japoneses tuvieron un idilio con el astro brasileño cuando corrió con McLaren y fue tricampeón con los motores Honda. El recordado piloto cada vez que corrió en el Autódromo de Suzuka fue “local”, como si lo hiciera en su querido José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo. Entre 1988 y 1992, Ayrton fue representante de la histórica escudería inglesa y con los impulsores nipones se consagró en 1988, 1990 y 1991. Estos cetros los obtuvo en el mencionado circuito asiático.

Su estilo de manejo aguerrido fue comparado como un samurái en Japón y por eso pese a que no compitió con “fierros” nipones en 1994 (Williams usaba en esa época motores Renault), desde el país del sol naciente siempre hicieron un seguimiento especial a todo lo que pasara con el paulista nacido el 21 de marzo de 1960.

Fue así que hubo cámaras especiales para estar atento a todo lo que pasara en el box de Williams y en estas imágenes difundidas que fueron virales, se advierte además de la icónica toma aérea de la atención médica a Ayrton tras su choque, dos testimonios de los que casi no se tenían registros.

La reacción del hermano de Ayrton Senna tras su fatal accidente en Imola 1994 (FujiTV)

Se trata de la reacción del ingeniero Adrian Newey, quien se lo ve quebrado en llanto. El flamante diseñador de Aston Martin es el técnico más laureado en la historia de la Máxima con 26 títulos y 14 de ellos fueron con Red Bull (8 de Pilotos y 6 de Constructores), de hecho es el “padre” de todos los coches de la escudería austriaca desde su nacimiento en 2005 hasta el año pasado. En Williams obtuvo 9 cetros (4 de Pilotos y 5 de Constructores). Con McLaren, 3, dos de Pilotos y uno de Constructores.

Newey fue el responsable del FW16, el auto usado por Williams en 1994. Ese año hubo muchas expectativas por la llegada de Senna, pero al eliminarse las ayudas electrónicas (como la suspensión activa) al coche le costó ser competitivo en el inicio. El 1 de mayo de ese año el astro brasileño sufrió su fatal choque en Imola al impactar contra el muro de la curva Tamburello. El motivo fue la rotura de la columna de dirección del coche. Newey diseñó el auto con el que se mató el recordado tricampeón mundial.

Según un artículo de The Guardian antes de la carrera Newey ideó una modificación soldada a la columna de dirección del auto por pedido de Senna, para evitar que sus nudillos rozaran con el interior del chasis. La hipótesis fue que el brasileño perdió el control cuando el eje se rompió debido a la soldadura. También en su autobiografía, Newey reveló: “Fui uno de los altos ejecutivos de un equipo que diseñó un coche en el que un gran hombre murió. No importa si esa columna de dirección causó el accidente o no, es imposible olvidar el hecho de que era una pieza de diseño mala, que nunca debería haberse permitido en el coche”.

“De lo que me siento más culpable no es de que un posible fallo de la columna de dirección fuera la causa del accidente, porque ese no es el caso, sino porque fallé en la aerodinámica del coche. Metí la pata en la transición entre la suspensión activa y la vuelta a la suspensión pasiva, y diseñé un coche que era aerodinámicamente inestable, en el que Ayrton intentaba hacer cosas que no se podían hacer. Y de hecho no fue capaz”, reconoció.

Toma poco conocida del accidente fatal de Ayrton Senna en 1994

“Si tenía o no un neumático pinchado, su trazada interior más rápida, pero con más vibraciones en un coche aerodinámicamente inestable dificultaba el control del monoplaza, incluso a él”, explicó y luego sentenció: “Me sentiré siempre responsable de la muerte de Ayrton, pero no culpable”.

Adrian y otras cinco personas, entre ellas Sir Frank Williams, fueron acusados y procesados por la Justicia italiana por homicidio involuntario. Finalmente fueron absueltos en 1997, luego de 32 audiencias y 10 meses de juicio, Newey decidió retirarse por un tiempo. “Patrick Head y yo nos preguntamos si queríamos continuar por este camino”, afirmó en testimonios recogidos por el sitio de Red Bull. “¿El accidente fue causado por algo que habíamos diseñado? ¿Queríamos estar involucrados en un deporte en el que un piloto podía morir en una máquina que habíamos diseñado? Físicamente, perdí el poco pelo que me quedaba”.

Otra de las imágenes difundidas muestran al hermano de Ayrton, Leonardo Senna, que aparece consternado ante el dramático momento. Se lo ve junto a la asesora de prensa del malogrado corredor, Betise Assumpção, y su amigo y fisioterapeuta, el austríaco Josef Leberer. Los tres no saben para dónde mirar y muestran a la expectativa de saber cuál era el estado del piloto, cuyo fallecimiento fue declarado por la tarde en el Hospital Maggiore de Bolonia.

Estos testimonios invadieron las redes sociales este fin de semana, los fanáticos se hicieron eco de ellos y un comentario se repitió en todos: “Nunca había visto estas imágenes”, en especial la de Newey.

Cabe recordar que aquel fue un fin de semana negro con el fuerte accidente del amigo y compatriota de Senna, Rubens Barrichello con su Jordan, quien le contó a Infobae que estuvo “muerto 6 segundos”. El día siguiente, perdió la vida el austriaco Roland Ratzenberger, con el Simtek.

La muerte de Ayrton Senna sigue impactando a los fanáticos. Cada vez que se conocen testimonios sobre aquel fatídico domingo, el ambiente se conmueve pues se trató de la pérdida de uno de los máximos ídolos del automovilismo.