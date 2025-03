Quién es el único argentino entre los diez candidatos a ganar el Balón de Oro, según un medio europeo

El Balón de Oro se entrega al mejor futbolista de la temporada

Año a año, la revista France Football otorga el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada. La carrera por quedarse con el prestigioso galardón ya comenzó y, si bien aún queda la etapa decisiva del período 2024/25, desde Europa afloraron las primeras especulaciones sobre qué futbolistas pican en punta para consagrarse como el mejor futbolista del mundo. En esta oportunidad, el diario español Marca elaboró un ranking de diez nombres, en el que se encuentra un argentino.

En la anterior edición el premio quedó en manos de Rodri, mediocampista del Manchester City, decisión que generó discordia y debate, ya que muchos esperaban que el reconocimiento fuera otorgado a Vinicius Jr. En aquel momento, Argentina tuvo dos aspirantes en la recta final: Lautaro Martínez y Emiliano Dibu Martínez.

Pues bien, hoy otro nombre comenzó a tallar. “Se ha convertido en el jugador referencia del Atleti en sus primeros meses en el equipo. Con 20 goles en 39 partidos en todas las competiciones, algunos de ellos muy importantes, le han valido a la ‘Araña’ para colarse entre los firmes candidatos al Balón de Oro”, expresó Marca con respecto a Julián Álvarez, quien quedó en el décimo lugar de la lista que elaboró el diario.

Su primera temporada con el Atlético Madrid le ha valido al jugador campeón del mundo con la selección argentina estar considerado entre los mejores jugadores del mundo en la actualidad. Álvarez es parte fundamental de los Colchoneros, que se encuentran activos en los tres frentes que disputan.

Julián Álvarez integra la lista de Marca para quedarse con el Balón de Oro (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Los dirigidos por Diego Simeone son escoltas del Barcelona en la tabla de posiciones de La Liga, semifinalistas de la Copa del Rey y se encuentran en los octavos de final de la Champions League, en donde se enfrentarán a su clásico rival, Real Madrid. Todo esto con un gran aporte del futbolista argentino, que llegó al club a mediados del 2024.

“El argentino ha entrado en 2025 subiendo aún más el nivel. Ve puerta con más facilidad y participa mucho más de las secuencias de gol y remate de su equipo. Su presencia es vital para que el equipo del Cholo aspire a todo", concluyó el medio que lo ubicó en el selecto grupo de jugadores aspirantes al galardón.

Los jugadores que completan la lista de Marca:

Harry Kane (Bayern de Múnich), Lamine Yamal (Barcelona), Vinicius Jr. (Real Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Raphinha (Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool).

El Balón de Oro es un premio muy significativo para los argentinos. El país tiene cuatro futbolistas que han logrado quedarse con el reconocimiento en al menos una oportunidad.

El primero en obtener el galardón fue Alfredo Di Stefano. La Saeta Rubia fue elegido el mejor futbolista del mundo en 1957 y 1959. En ese entonces -y hasta 1995- solo los futbolistas europeos podían ser seleccionados. El futbolista del Real Madrid se había nacionalizado español y pudo quedarse con el título individual.

Similar fue el caso de Omar Sívori, que se quedó con el premio en 1961. El exRiver fue ídolo en la Juventus y disputo el Mundial de Chile 1962 con Italia, debido a que se convirtió en ciudadano del país europeo.

El tercero fue para Diego Armando Maradona. France Football le otorgó un reconocimiento honorifico por su trayectoria y por su rendimiento en el Mundial 1986.

Tiempo después fue el turno de Lionel Messi. El capitán de la selección argentina se quedó con el título en ocho ediciones (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

“Quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. A los compañeros de la selección argentina. Hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros. Esto es un regalo para todo el grupo, toda la gente. No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) -finalistas en aquella ocasión- por todo lo que consiguieron”, expresó Messi en su última conquista.