Cómo es la situación de Fernando Gago en Boca Juniors tras el último triunfo en el torneo local

El triunfo de Boca Juniors ante Rosario Central era necesario como agua para un Fernando Gago que tomó oxígeno y continuará al frente del equipo pese a los rumores. Tras la eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, resultado que privará al Xeneize de disputar torneos internacionales (con la excepción del Mundial de Clubes) a lo largo de todo el año, la dirigencia se reunió para evaluar los caminos a seguir, el DT le envió un mensaje dejando claro que se aferraría a su cargo y la Bombonera también habló.

Gago fue el protagonista más repudiado después de la derrota en los penales contra Alianza Lima. Primero fue el más silbado cuando las voces del estadio dieron las formaciones del equipo, pero también recibió abucheos cuando saltó al campo de juego y se introdujo en el túnel en el entretiempo. La cosa se calmó cuando el 1-0 frente al Canalla se había consumado, por lo que el entrenador se retiró entre la indiferencia del público más allá de algún chiflido, reclamo y aplauso aislado.

Ya en la conferencia, aclaró que tuvo diálogo constante con el Consejo de Fútbol (Marcelo Delgado, Mauricio Serna y Raúl Cascini) y también con el presidente, Juan Román Riquelme: “Mi continuidad, de esto, nunca estuvo en duda, en ningún momento, de mi parte nunca estuvo en duda”. Pero, al mismo tiempo, Pintita se autoimpuso un objetivo lógico como lo es salir campeón del torneo local. Lo cierto es que el DT extendió su crédito por el triunfo y por la forma. Boca justificó la ventaja ante el elenco rosarino así como también había merecido imponerse contra los peruanos. Dentro de un panorama oscuro, desde el punto de vista futbolístico, es una mejora que valoran e invita a pensar en una remontada.

La continuidad de Gago de ahora en más será partido a partido (Fotobaires)

Eso sí, Gago se aflojó la cuerda del cuello, pero todavía la tiene. Anoche, tras el pitazo final, aparecieron directivos importantes en los pasillos de la Bombonera que caminaron más aliviados. El entrenador se quitó una mochila pesada cuando recorrió el ancho del campo de juego desde el banco de suplentes hasta el túnel. Sabía que tendría al menos una semana más para trabajar pensando en la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura 2025, objetivo que está cerca de cumplir. El Consejo evaluará resultados y formas. La siguiente cita será este viernes, desde las 21:15, ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Luego vendrán Defensa y Justicia de local, Newell’s en Rosario, Barracas Central en la Bombonera, Belgrano en Córdoba, Estudiantes y el Superclásico con River en la Ribera y Tigre en Victoria.

“En el fútbol argentino, los proyectos a largo plazo sin resultados en el medio, no sirven”, deslizó una voz importante en Boca respecto a la continuidad de Gago al frente del plantel. El técnico sigue en observación. Otro tropiezo significativo, una derrota en el Superclásico o la eliminación en el Apertura podrían eyectarlo del banquillo. Lo que Pintita dejó claro es que no está dispuesto a abandonar su lugar y peleará hasta las últimas consecuencias por hacerlo valer. Ya envió un mensaje: no renunciará y solamente se irá si así lo decide el Consejo de Fútbol. Y respecto a esa hipotética determinación, vale mencionar que Boca tendrá que desembolsar una suma millonaria para pagarle la indemnización a un técnico que tiene vínculo hasta diciembre de 2025.

El estratega xeneize afirmó sentir que los jugadores “dieron la cara” por él. Ahora tendrá que lidiar con varias cuestiones para no caminar más por la cuerda floja: 1) conseguir resultados; 2) que Boca aumente ostensiblemente el nivel de juego; 3) recuperar lesionados; y 4) ayudar a algunos futbolistas a recuperar la confianza del público.

En Boca se bajó una línea clara después de la eliminación en la Libertadores: hay que salir campeón en el torneo local. Entienden que eso servirá como bálsamo para aliviar el dolor de no jugar la fase de grupos de la Copa por segundo año consecutivo, pero también para asegurar la presencia en el máximo certamen continental en 2026 y llegar bien parado al Mundial de Clubes que arrancará en junio. Fernando Gago y varios referentes del plantel se jugarán la ropa en este semestre. La dirigencia también.