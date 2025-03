Exclusivo: así es por dentro el nuevo Colegio River y la “galería de los campeones del mundo”

Por primera vez en 42 años, el instituto educativo de River Plate ha dejado su histórica ubicación en el anillo del Estadio Monumental para establecerse en un moderno edificio de 5000 metros cuadrados. Bajo el mandato del presidente Jorge Brito, el flamante Colegio River, ubicado dentro del predio del club sobre la calle interna Sáenz Valiente, se ha convertido en una referencia en la formación académica y deportiva del país.

En un recorrido exclusivo con Infobae, Stefano Di Carlo, secretario general de la institución y ex alumno del colegio, destacó la importancia de este nuevo espacio. “Esta semana hemos inaugurado el Colegio River, un edificio imponente dentro del predio del club en las 14 hectáreas que tiene River en Figueroa Alcorta y Avenida Udaondo. Esto está alejado de la estructura del estadio, lo que permite la no interferencia con los días de partido y el normal desarrollo de las clases. Eso es algo no menor para nosotros”, explicó.

El nuevo edificio cuenta con cuatro niveles educativos: inicial, primario, secundario y terciario. Su infraestructura incluye aulas renovadas y amplias, espacios abiertos y cerrados para distintas propuestas pedagógicas, comedor, oficinas modernas y un espacio para actividades tecnológicas. Además, incorporó equipamiento de refrigeración frío-calor en todo el establecimiento y cuatro ascensores, asegurando comodidad y accesibilidad para todos los estudiantes.

Uno de los aspectos más destacados del Colegio River es su galería de campeones del mundo, que rinde homenaje a ex alumnos que lograron la gloria con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, como Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Julián Álvarez, Exequiel Palacios y Guido Rodríguez. Esta iniciativa busca inspirar a las nuevas generaciones y reforzar la identidad riverplatense. “Es el colegio con más campeones del mundo en el planeta, y eso es un orgullo enorme para River”, afirmó Di Carlo.

La inversión para concretar esta obra superó los 10 millones de dólares e incluyó mejoras en el entorno del colegio, como la construcción de una plaza infantil, la renovación de los quinchos externos y la inauguración de una nueva pileta para niños. “Esta obra también comprendió todo lo que tiene que ver con la parte del predio y exteriores. Se ha hecho una plaza infantil para niños que va a ser inaugurada en los próximos días. Muy linda, muy atractiva y muy riverplatense en su diseño”, detalló el dirigente.

El Colegio River ha sido construido por completo con estándares de infraestructura de primer nivel. “Esto es un colegio concebido desde cero, con aulas modulares, con todas las comodidades, con cuatro ascensores, con equipamiento de refrigeración frío-calor en todo el colegio. La verdad es que tiene los más altos estándares. Espacios para los recreos, todo el mobiliario nuevo y por supuesto, tiene a la vez una vista privilegiada con toda la fachada de la tribuna San Martín de frente”, describió.

Otro de los proyectos innovadores que lanzó colegio en el último tiempo es RiverDAR, un programa diseñado específicamente para deportistas de alto rendimiento, que les permite compatibilizar sus estudios con la exigencia del entrenamiento profesional. “Se diseñó RiverDAR, que es un programa para deportistas de alto rendimiento. Es un programa específico que hace compatible el alto rendimiento con lo que tiene que ver con una currícula pensada para un deportista. Se ha intensificado tanto en DAR como lo que no es DAR, que es el colegio convencional tal cual lo conocemos, la currícula estándar. Se ha intensificado muy fuertemente el inglés. Se ha incorporado tecnología, programación, robótica”, explicó el secretario general.

La institución alberga a más de 1200 alumnos y tiene un equipo de 240 trabajadores entre personal docente y no docente. “El colegio nuevo cuenta con 5000 metros cuadrados con dos terrazas imponentes que oficiarán de espacio para recreos y esparcimiento de los chicos. También habrá una huerta en una de esas dos terrazas”, agregó Di Carlo.

La mudanza del colegio responde a la necesidad de contar con un espacio propio, sin las limitaciones que implicaba operar dentro del Estadio Monumental. “El colegio decidimos trasladarlo básicamente para evitar la interferencia con los días de partido y las restricciones que tiene que un colegio funcione debajo de la estructura y las tribunas del estadio. Y, después, porque encontramos una gran oportunidad para crecer en metros cuadrados y para diseñar un colegio como tal”, explicó el dirigente.

El nuevo Colegio River representa un hito en la historia del club y refuerza su compromiso con la educación y el desarrollo de los jóvenes. “Esta obra icónica que inauguramos es ratificatoria de la identidad de River como club único en el mundo que se distingue por su dimensión y su proyecto educativo de calidad de excelencia”, concluyó Di Carlo. Con esta obra, River Plate ratifica su identidad como una institución que trasciende el fútbol y se consolida como un modelo social.

