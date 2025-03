Armand Duplantis hizo historia: rompió el récord mundial en salto con garrocha por undécima vez

Armand Duplantis volvió a hacer historia y marcó un nuevo récord en salto con garrocha

Armand Duplantis sigue escribiendo su propia leyenda en el mundo del atletismo. El fenómeno sueco, considerado uno de los mejores saltadores con pértiga de la historia, ha batido nuevamente su propio récord mundial, alcanzando una marca de 6,27 metros este viernes en la décima edición del All Star Perche en Clermont-Ferrand, Francia. Este salto, realizado al primer intento, eleva en un centímetro la plusmarca anterior de 6,26 metros que había logrado en agosto de 2024 en la Liga de Diamante de Chorzów, Polonia.

Con solo 25 años, Duplantis ya ha logrado mejorar el récord del mundo en 11 ocasiones, lo que subraya su extraordinario dominio en esta disciplina. Esta nueva marca no solo confirma su posición como el mejor saltador de pértiga de todos los tiempos, sino que también marca un hito importante en una carrera que parece no tener límites.

El salto de 6,27 metros en Clermont-Ferrand llegó después de una serie de saltos previos en los que Duplantis demostró su consistencia. Abrió el concurso con 5,65 metros, luego pasó con facilidad por 5,91 y 6,02 metros, y con 6,07 metros ya había asegurado la victoria en el evento. Finalmente, con el primer puesto en su bolsillo, se lanzó hacia su objetivo de batir su propio récord, un desafío que cumplió con destreza.

En declaraciones posteriores a su éxito, Duplantis comentó: “¿Qué puedo decir? Vine aquí a conseguir esto y puse todo para lograrlo. La carrera me fue muy bien y, simplemente, lo he conseguido”. Además, expresó su satisfacción al saber que la canción “Bop”, que él mismo había compuesto y lanzado horas antes, se convirtió en la banda sonora de su logro. “Cuando hice esa canción, pensé que sería perfecta para saltar aquí”, afirmó, aunque se abstuvo de cantarla.

Armand Duplantis marcó un nuevo récord al saltar 6.27 metros (REUTERS/Manon Cruz)

La jornada fue aún más significativa por el contexto que la rodeó. Duplantis no solo consiguió una nueva plusmarca mundial, sino que también regaló otro récord a su amigo y mentor, el ex campeón mundial y olímpico Renaud Lavillenie, quien organiza el All Star Perche. El atleta sueco había logrado batir el récord del mundo por primera vez en febrero de 2020, superando a Lavillenie, quien hasta ese momento ostentaba la marca con 6,16 metros.

El salto de Duplantis en Clermont-Ferrand también es un testimonio de su perfección técnica y su enfoque meticuloso. En total, realizó solo cinco saltos durante la competencia, sin nulos, demostrando no solo su capacidad física sino también su madurez mental para afrontar los desafíos que le impone la pértiga. Su habilidad para controlar la energía y la concentración a lo largo del evento es una de las claves de su éxito continuo.

Al respecto de su próximo objetivo, Duplantis ha mencionado que no se impone un límite. “Voy a ir centímetro a centímetro”, afirmó, y anticipó que su próximo objetivo inmediato es superar los 6,28 y 6,29 metros, acercándose cada vez más a la mítica barrera de los 6,30 metros. No obstante, para él, cada récord es solo un peldaño en su búsqueda constante por desafiar las leyes de la física y llevar su disciplina a nuevas alturas.

El evento de Clermont-Ferrand también destacó la actuación de otros competidores. El griego Emmanouil Karalis, quien recientemente se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, saltó 6,02 metros, mejorando su récord personal y estableciendo un nuevo récord nacional para Grecia. En tercer lugar, el australiano Kurtis Marschall saltó 5,91 metros, un buen registro, aunque lejos del dominio de Duplantis.

Por otro lado, Duplantis ha confirmado que no participará en el Campeonato Europeo de Pista Cubierta que se celebrará del 6 al 9 de marzo en Apeldoorn, Países Bajos. En su lugar, competirá el 13 de marzo en Uppsala, Suecia, en una reunión organizada por él mismo, antes de viajar a Nankín, China, para disputar el Mundial de Pista Cubierta del 21 al 23 de marzo.