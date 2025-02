Del diálogo entre Briatore y Doohan a la escena de Colapinto: los detalles del trailer de “Drive to Survive”, la serie de Fórmula 1

El trailer de la serie de Fórmula 1 "Drive To Survive"

Una vez terminados los tres días de los test de pretemporada en la Fórmula 1, los cuales se llevaron a cabo en el Circuito de Bahréin, las escuderías de la Máxima apuntan sus cañones a lo que será el fin de semana del 13 al 16 de marzo para el inicio de la temporada 2025 en el Gran Premio de Australia. Sin embargo, lo que acapara los flashes de todos los fanáticos es la serie “Drive To Survive”, la cual se estrenará una semana antes de que se prendan los motores. En las últimas horas difundieron el trailer de promoción y mostraron una escena que llamó la atención de los seguidores argentinos: la charla entre Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y Jack Doohan, que fue nombrado como titular del equipo para esta temporada a mediados del año pasado.

El australiano ocupaba el rol de piloto de reserva desde 2022 y se ganó un puesto en la butaca principal tras la salida de Esteban Ocon a Haas. No obstante, el team francés, con el empresario italiano como principal protagonista, abrochó la llegada de Franco Colapinto, quien anhela relegarlo de su lugar privilegiado. Incluso, Oliver Oakes, jefe del equipo, ante las constantes consultas por esta situación, intentó bajar la espuma con el fin de sacarle presión al piloto de 22 años.

Sin embargo, la producción audiovisual volvió a encender el tema al mostrar una charla entre Briatore y Doohan. “Yo controlo cada milímetro de ustedes”, le afirma en un tramo el experimentado hombre de la F1 a su pupilo, quien lo escuchaba atentamente. A pesar de que fueron solo unos segundos y no explicaron el contexto exacto, las imágenes tomaron repercusión ante la postura que tenía el italiano.

Cabe resaltar que en el video, antes de que ocurra dicha situación entre los integrantes de Alpine, “Drive To Survive” puso una frase de Daniel Ricciardo en la que comenta: “Si no te va bien, te vas”. Hay que recordar que el australiano perdió su puesto en Racing Bulls en medio de la temporada tras los malos resultados que tuvo, y fue reemplazado por el rookie Liam Lawson. Esta situación no pasó desapercibida entre el público albiceleste, quienes rápidamente viralizaron la elección de los recortes.

Al mismo tiempo, la serie mantiene en vilo al público argentino por la posible aparición de Colapinto en esta misma. Esto es debido a que a lo largo de sus nueve Grandes Premios disputados con Williams, se vieron a las cámaras de la producción seguir de cerca al pilarense. Pese a eso, es una incógnita si tendrá un rol protagonista en algún episodio y, si eso ocurre, qué foco elegirán para contar su trayectoria. De base, muestran una breve escena del argentino: su despiste durante al Gran Premio de Interlagos, que derivó en su abandono.

“Nueva temporada, nuevas rivalidades. Fórmula 1: Drive to Survive vuelve a Netflix el 7 de marzo de 2025″, fue la frase que utilizaron para promocionar el estreno de la séptima temporada, la cual se emitirá a partir del 7 de marzo. “Estamos muy emocionados de que los fanáticos vean la nueva temporada de Drive to Survive. La temporada 2024 fue increíble tanto dentro como fuera de la pista, con la acción en pleno desarrollo antes de la primera carrera en Bahréin. Esperen más drama y diversión en el paddock esta temporada y también algunas sorpresas", catalogó a la temporada Tom Hutchings, productor ejecutivo de la productora del programa Box to Box Films. Asimismo, llegó a definirla como “la más grande de nuestra historia”.

A lo largo de los años, la serie se ha caracterizado por mostrar un plano más íntimo de los grandes protagonistas del paddock, al mismo tiempo que revela imágenes de sucesos que no trascendieron a lo largo del año. Esto fue uno de los principales focos que volvieron a "Drive To Survive" un objeto imprescindible entre los fanáticos de la Fórmula 1. A su vez, todas las temporadas tienen un total de 10 episodios, los cuales rondan entre los 40 y 50 minutos de duración.

Al mismo tiempo, sumado a la posible participación de Colapinto y el fenómeno social que logró en tierras Albicelestes, también se destacan otros hechos que se esperan que se profundicen en la séptima entrega. ¿El principal? La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari, la cual se produjo antes del inicio de la competición. Por otro lado, sobresale el desembarco de General Motors/Cadillac como futura escudería en 2026, además de la negativa ante la postulación de Andretti. No obstante, también se produjo mucha acción en pista, con McLaren pisándole los talones a Red Bull durante gran parte del año.

