Pipo Gorosito reveló el gesto que tuvo el Consejo de Fútbol de Boca tras el triunfo por penales de Alianza Lima

El entrenador de Alianza Lima hablo despues de la victoria sobre Boca en la Bombonera

Néstor Gorosito fue gran protagonista de la serie que Alianza Lima le terminó ganando por penales a Boca Juniors por la Fase 2 de la Copa Libertadores. Más allá de la estrategia delineada en el pizarrón, se puso al hombro la batalla dialéctica; primero, para que sus pupilos no se sintieran menos que un Xeneize plagado de estrellas; luego, con el afán de quitarle peso a la influencia de La Bombonera, que encendió su hoguera con más de 50.000 personas.

24 horas después del golpe, Pipo, de 60 años, expresó sus sensaciones en sendas entrevistas con TyC Sports e ESPN. “Estoy contento, extremadamente contento, hemos conseguido un triunfo que para Perú es histórico, por todo lo que significa, por la trascendencia que tiene, y principalmente por nosotros, el cuerpo técnico; la verdad que es extraordinario”, mostró su satisfacción.

Y, en el medio, más allá del hito, marcó el valor de un gesto del Consejo de Fútbol de Boca, hoy en el ojo de la tormenta, al igual que Fernando Gago, por la eliminación. “Hay cosas que te llenan de orgullo. Cuando volvía de la conferencia de prensa, dos miembros del Consejo de Fútbol de Boca me gritaron y me dieron un abrazo. Eso me llena de orgullo. En el fútbol nos conocemos todos, sabemos quién es buena gente. A mí no me importa ser buen entrenador, a mí me importa ser buena persona”, subrayó, sin dar los nombres del cuerpo directivo del que forman parte Jorge Bermúdez, Chicho Serna, Raúl Cascini y el Chelo Delgado, detrás del liderazgo del presidente Juan Román Riquelme. Así, buscó dejar claro que, más allá del condimento que le puso al cruce en los micrófonos, la relación no se lesionó.

Eso sí: sostuvo con firmeza sus dos posturas que levantaron polvareda durante la llave ante el conjunto de La Ribera. Primero, volvió a apuntar contra el arbitraje, que en la vuelta estuvo a cargo de Piero Maza. Calificó de “rarito” el cambio de Leandro Brey por Marchesín antes de los penales, pero no por la decisión de Gago, sino por una cuestión reglamentaria.

“El cambio no se puede hacer, la pelota no estaba afuera. También me sorprendió un fuera de juego nuestro que el jugador estaba cinco metros habilitado. Es raro que a veces no notan pequeños detalles que pasan”, reclamó.

Gorosito volvió a restarle importancia a La Bombonera

También insistió con que el mito de La Bombonera no incide en los resultados de los partidos. “Dentro de la cancha hay dos áreas, dos arcos, dos áreas chicas, una mitad de la cancha y hay once que te quieren ganar y vos tenes que ganar. Es mentira eso... Argentina quedó fuera del Mundial ‘70 en la cancha de Boca. No es la cancha, o algo mío en contra de Boca. Para mí, me decías ‘andá al Maracaná...’ Es el rival, yo y la pelota, nada más. Si como jugador estás pensando en el entorno, en lo que significa...”, justificó.

“Cuando había un penal iba recontento, agarraba la pelota, y pateaba convencido. De hecho he errado, pero convencido y contento. Eso sí, si vos hoy me decís que voy a patear un penal como patearon los chicos extraordinario ayer, me cago encima me parece”, bromeó para culminar.