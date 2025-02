La crítica de Felipe Melo al cambio de arquero tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores ante Alianza Lima

La eliminación de Boca Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, en La Bombonera, fue un duro golpe para el equipo que dirige Fernando Gago. El Xeneize perdió en la definición por penales tras ganar 2-1 en la revancha y no jugará ningún torneo internacional de Conmebol en 2025 (en junio tendrá el Mundial de Clubes FIFA).

La repercusión fue tan grande que traspasó las fronteras y el ex futbolista brasileño Felipe Melo, reconocido simpatizante de Boca, hizo una reacción que compartió en sus redes sociales tras conocerse el resultado del encuentro. Desde su casa, el jugador que fue campeón de la Copa Libertadores de América en su última etapa en las canchas, con Fluminense, dio su opinión de lo que acababa de observar por televisión y apuntó contra el arquero Agustín Marchesín, quien pidió el cambio segundos antes de que terminara el partido para que el juvenil Leandro Brey atajara en la definición por penales.

“Las oportunidades creadas y desperdiciadas por Boca, especialmente la de Cavani al final del juego... terminaron pagándolo caro... Y Alianza Lima, clasificado en La Bombonera”, comenzó el ex defensor y mediocampista e 41 años en un video publicado en su cuenta personal de Instagram. Allí, hizo hincapié en la jugada del minuto 97 en la que el delantero uruguayo no pudo definir con el arco vacío en lo que hubiera significado el 3-1 final con clasificación para el Xeneize a la siguiente ronda.

Luego, el jugador que fue parte del plantel de Fluminense en la Copa Libertadores 2023 ganada en el Maracaná ante el Boca de Jorge Almirón, se preguntó qué le pasó por la cabeza a Marchesín para salir del campo justo antes de la tanda de penales: “No tienen que culpar a nadie. Nunca culparía a un jugador, ¿verdad? Pero no entendí por qué el arquero de Boca, Marchesín, salió. Poner a otro arquero... ¡Entonces no sé lo que hizo!”.

* Marchesín salió al final del partido y le dejó su lugar a Brey antes de los penales

Felipe Melo, también ex integrante de la selección brasileña, manifestó en reiteradas ocasiones su cariño con el club de la Ribera. “Le tengo un cariño especial, que me gané de la mano de Riquelme cuando Fluminense fue a jugar a la Argentina. Soy muy fan de Boca y de Román, por eso la estoy usando. Pero no voy a jugar en Boca. Iré a La Bombonera para ver partidos nada más”, afirmó Melo en su cuenta de Instagram el 7 de enero de 2025, cuando compartió varias imágenes con la camiseta azul y oro. El ex zaguero central, que ha construido una carrera destacada en el fútbol europeo y sudamericano, descartó así cualquier especulación sobre un posible traspaso al club.

Melo, quien fue campeón de la Copa Libertadores en 2023 con Fluminense, ya había expresado su cariño por el conjunto xeneize en varias ocasiones. Tras ganar la final del torneo continental en el Estadio Maracaná, el defensor declaró: “Amo el Mundo Boca. En Argentina soy hincha de Boca, así que fue un partido especial para mí”. El brasileño también destacó el apoyo masivo de los hinchas de Boca en la final disputada en Río de Janeiro. “No me sorprende, me lo esperaba. Sabía que iba a ser así porque Boca es grande”, señaló en diálogo con ESPN.

Durante su carrera, Melo dejó claro su interés por Boca, aunque también reafirmó su compromiso con Fluminense. En una declaración pasada, explicó su deseo de cerrar su trayectoria en el club carioca tras disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos, un sueño que no pudo concretarse: “Me hubiese gustado jugar en Boca, pero ya está, cierro mi carrera acá en Fluminense. Estoy bien, si el presidente me dice un año más, sigo un año más. Mi pensamiento ahora mismo es dejar el fútbol en diciembre de 2024″.

El amor de Felipe Melo por Boca Juniors se forjó a través de su admiración por grandes figuras del fútbol argentino. Durante una entrevista a TYC Sports en 2024, el mediocampista reveló: “Yo vi jugar a Riquelme, después jugué contra él en Villarreal. Era una cosa de locos, es uno de mis ídolos máximos. Ese no fallaba un pase. Después no hace falta hablar de Maradona. Más tarde Schiavi, que pegaba unas patadas de abajo que me encantaban”. Estas influencias marcaron profundamente su vínculo con el club de La Ribera, aunque nunca llegó a vestir su camiseta.