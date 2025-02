El mensaje de Rodolfo D’Onofrio tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores con el foco puesto en la final de Madrid

Rodolfo D'Onofrio escribió un mensaje en redes tras la eliminación de Boca (Foto: Nicolás Stulberg)

Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de River Plate, lanzó una chicana contra Boca Juniors tras la eliminación del conjunto xeneize de la Copa Libertadores, en un partido definido por penales frente a Alianza Lima en la Bombonera. A través de su cuenta en la red social X, el ex dirigente recordó una frase que se lanzó antes de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, en la que el Millonario venció a los de La Ribera.

“Antes del 9 de diciembre de 2018, alguien dijo que el que perdiera iba a tardar 20 años en recuperarse. Tenía razón”, publicó D’Onofrio, aludiendo a las declaraciones que Macri, entonces presidente de Argentina, había realizado en la previa del histórico encuentro disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. El ex presidente de la Nación había argumentado por entonces: “El que pierde tarda 20 años en recuperarse, es una final en la que se juega mucho, demasiado”.

El mensaje de D’Onofrio se viralizó rápidamente en redes sociales y fue interpretado como una referencia directa a la crisis deportiva que atraviesa Boca, que no solo quedó eliminado de la Copa Libertadores en la fase inicial, sino que también perdió la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana, quedando sin participación en torneos continentales durante la temporada 2025 y con el foco puesto a nivel internacional en el Mundial de Clubes.

Si bien la declaración de D’Onofrio no representa una postura institucional de River Plate, ya que el ex dirigente no ocupa cargos en la actual comisión directiva, otros referentes del club también realizaron posteos que fueron interpretados como un mensaje entre líneas por lo sucedido con el clásico rival.

Poco después de la eliminación de Boca, Stefano Di Carlo, secretario general del conjunto de Núñez, destacó la presencia de su equipo en la competencia continental. “Cada vez falta menos para volver a las noches de Libertadores en el estadio más grande de Sudamérica”, publicó el directivo en referencia al estadio Monumental, que recientemente fue ampliado y es el de mayor capacidad en el continente.

La eliminación de Boca de todas las competiciones continentales representa un golpe para el equipo dirigido por Fernando Gago, que había iniciado el año con la expectativa de protagonizar la Copa Libertadores. Con la derrota ante Alianza Lima, el club de La Ribera se despide de los torneos de la Conmebol, y deberá enfocarse exclusivamente en las competencias locales y el Mundial de Clubes.

A diferencia de los anteriores mercados de pases, en esta oportunidad Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol apostaron con fuerza al cerrar varios nombres rutilantes como el chileno Carlos Palacios, Ayrton Costa, el español Ander Herrera, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco, el chileno Williams Alarcón y Agustín Marchesín.

La eliminación le significó un impacto económico considerable al equipo azul y oro. Por su participación, el equipo recibirá solo 500 mil dólares por haber jugado como local en esta instancia. De haber avanzado a la Fase 3, habría sumado 600 mil dólares más, y en caso de llegar a la fase de grupos, habría asegurado 3 millones de dólares por los partidos en casa, con la posibilidad de ganar hasta 1.98 millones adicionales si triunfaba en todos los encuentros. En total, Boca se perdió de percibir –al menos– unos 4 millones de dólares por no acceder a las primeras etapas del torneo.

Además, la eliminación temprana le impidió sumar los premios de las fases eliminatorias, donde los montos aumentan significativamente. En la edición anterior, los equipos que alcanzaron los octavos de final recibieron 1.25 millones de dólares, mientras que los cuartos de final otorgaron 1.7 millones y las semifinales, 2.3 millones. El subcampeón obtuvo 7 millones, y el campeón, 23 millones, sin contar ingresos adicionales por recaudaciones y patrocinadores.

Boca deberá enfocarse en su próximo desafío en la Zona A del Torneo Apertura, donde sigue como escolta de Estudiantes de La Plata, Tigre y Argentinos Juniors. El viernes, desde las 20, enfrentará a Rosario Central en la Bombonera por la 8ª fecha del campeonato. Además, el equipo aguarda el resultado del partido entre Atlético Tucumán y All Boys, que definirá su rival en los 16avos de final de la Copa Argentina. Su reto inmediato será dejar atrás esta dura derrota y recuperar terreno rápidamente.