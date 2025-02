Lewis Hamilton reveló cuál su mayor temor desde su llegada a Ferrari

Lewis Hamilton reveló que deberá controlarse con la comida italiana (@lewishamilton)

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, reveló su peor temor desde que llegó a Ferrari, equipo con el que tiene contrato por dos años. Pero no se trata de la exigencia y lo que tendrá en juego en el equipo más famoso del mundo y lleno de historia. Tampoco del rendimiento del auto o de las batallas con rivales en pista. El motivo es la gastronomía italiana.

Su pasión por la comida de ese país se remonta a su adolescencia y ahora cobra mayor relevancia tras su reciente incorporación a la Scuderia de Maranello. El piloto inglés de 40 años, quien recientemente se mudó a Italia, encontró en la pizza y otros platos tradicionales una tentación que deberá equilibrar con las exigencias físicas de su carrera deportiva.

De acuerdo con Bild, Hamilton recordó que su primer contacto con la gastronomía italiana ocurrió cuando tenía 13 años, durante una visita al país que marcó su vida tanto personal como profesionalmente. “Comí una lasaña increíble que me hicieron mi primer mecánico, Luca del Fonte, y su suegra. Me hacían la lasaña más sabrosa. Tenía 13 años y nunca la he olvidado”, evocó Hamilton.

El video de Ferrari en la previa al inicio de los tests de pretemporada de la Fórmula 1 (@ScuderiaFerrari)

Este vínculo temprano con la cocina italiana ha perdurado a lo largo de los años, consolidándose como una de sus preferencias culinarias. Una de las especialidades de dicho país es la pizza y Hamilton confesó que “la verdad es que he comido algunas pizzas, pero de alguna manera he perdido peso. La semana pasada comí tres pizzas. Me encanta la comida italiana. Siempre me ha encantado”.

Aunque bromeó al respecto y reveló que “voy a tener que cuidar mi dieta. Va a ser difícil. Tengo que tener cuidado. No puedo comer pizza en todo el año, si no, no cabré en el coche”.

Otra historia suya con la comida italiana fue junto a uno de sus grandes rivales: “Recuerdo que veníamos con Nico Rosberg al principio de su etapa en Mercedes. Él y yo solíamos ir a tomar helado todas las noches y a comer mucha pizza”.

El inglés ya se metió en el corazón de los tifosis (@lewishamilton)

El británico ahora se enfrenta al desafío de adaptarse a un nuevo equipo y a un nuevo entorno. Hamilton ya comenzó a familiarizarse con su nuevo monoplaza, el SF-25, durante un shakedown (última salida a pista antes de la actividad oficial) reciente, mientras se prepara para la temporada 2025 de F1.

El fichaje de Hamilton por Ferrari marcó el comienzo de una etapa llena de expectativas tanto para el piloto como para La Rossa. Los tifosis ya lo recibieron con cariño en los ensayos privados que el equipo rojo llevó a cabo en su circuito de Fiorano. Pese a las bajas temperaturas, una multitud se acercó a verlo en pista junto a su compañero de equipo, Charles Leclerc.

La pretemporada comenzará este miércoles y se extenderá hasta el viernes, en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, donde los equipos tendrán la oportunidad de probar sus monoplazas antes del arranque del campeonato. El primer Gran Premio del año se llevará a cabo en Australia, en el circuito callejero de Melbourne, del 14 al 16 de marzo.