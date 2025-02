La preocupante situación económica que atraviesa el Manchester United: el recorte a los juveniles del club que llamó la atención

El delicado presente económico del Manchester United (Reuters/Paul Childs)

En medio de la crisis deportiva que está sufriendo el Manchester United, donde los resultados desde la llegada del entrenador Ruben Amorim no son los esperados por lo que marcha en la parte baja de la tabla de la Premier League, la situación institucional tampoco es ajena a los problemas del club.

La institución atraviesa una etapa de cambios significativos tras la llegada de Sir Jim Ratcliffe como propietario en febrero pasado, quien está tomando severas medidas para recortar los gastos de la entidad y solventar la delicada situación económica en la que está sumergido uno de los equipos más populares de toda Europa.

Según informó el medio inglés The Sun, la dirigencia está realizando recortes en diversas áreas del club, desde el personal hasta los servicios básicos en el campo de entrenamiento. Entre las decisiones más recientes que causó revuelo entre los aficionados, se encuentra la reducción de las opciones de comida en el comedor del equipo, limitando los almuerzos a sopa y sándwiches, con excepción de los jugadores del primer equipo. De hecho, los diarios locales hablan de que también se incluyó a la lista de damnificados a los entrenadores y analistas.

Este ajuste ha sido interpretado como un intento de reducir gastos operativos, aunque ha generado incomodidad entre el personal. Aunque este recorte no fue el único que sufrieron las divisiones inferiores, ya que también, en un hecho sin precedentes, los jugadores sub-18 del Manchester United no pudieron disputar su partido de la quinta ronda de la FA Youth Cup en el icónico estadio Old Trafford, como era tradición.

En su lugar, el encuentro se llevó a cabo en el Leigh Sports Village, un recinto con capacidad para 12.000 personas. Esta decisión permitió al club ahorrar aproximadamente 8.000 libras esterlinas (9.200 euros), pero dicha elección fue vista como un golpe a la moral de los jóvenes futbolistas y a la tradición del club.

El estadio Old Trafford está bajo el foco de las críticas por el estado de deterioro que presenta: se reportaron goteras e invasiones de ratas (REUTERS/Phil Noble)

Al mismo tiempo, más de 250 empleados del club han perdido sus puestos de trabajo desde que Ratcliffe asumió el control, y se prevé que esta cifra aumente en los próximos meses. Además, el empresario ha tomado otras medidas de austeridad, como la cancelación de la tradicional fiesta navideña del club, el incremento en los precios de las entradas y la disminución de los fondos destinados a una organización benéfica que apoya a exjugadores. Estas decisiones han sido justificadas como parte de un esfuerzo por reducir costos, aunque han generado críticas tanto dentro como fuera del club.

“En última instancia, el fútbol es un negocio, pero hay cientos de personas que trabajan incansablemente detrás de escena y contribuyen al éxito de cualquier club. La moral ya está por los suelos tras las pérdidas de empleo del año pasado. Esto supondrá otro duro golpe”, declaró un empleado del Manchester United en diálogo con The Sun. Esto fue después de que la dirigencia despidiera a 250 de los 1.150 empleados en julio, aunque se prevé que sigan los recortes en el personal.

Al mismo tiempo, según reveló el NY Times a través de The Athletic, los Red Devils registran una deuda de 360 millones de euros, de los cuales deberán pagar 200 millones en el 2026 de forma obligatoria si no quieren sufrir sanciones, como puede ser la quita de puntos en la Premier League. A su vez, existe un caso extremo, el cual es poco probable, en el que puede descender de categoría.

Sir Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, adquirió el 27.7% de las acciones del club el 20 de febrero de 2024 a cambio de 1000 millones de libras (AP Foto/Dave Thompson)

A todo esto se suman los notables gastos en el mercado de pases del primer equipo. Además de las pérdidas que supusieron los despidos de Erik Ten Hag, ex director técnico, y Dan Ashworth (ex director deportivo), los cuales suman más de 20 millones de dólares en indemnización, la institución tiene un balance negativo superior a los 600 millones en los últimos cinco años en el plano de trasferencias de futbolistas.

“El club se está tomando su tiempo, queremos ser cautos con las transferencias y no cometer los errores del pasado. Sabemos que estamos en un momento de urgencia, pero esperaremos al verano”, comunicó Ruben Amorim en una conferencia de prensa, al mismo tiempo que catalogó el presente del cómo el “peor equipo del Manchester United” de la historia.

No obstante, en el mercado de pases de enero desembolsaron 30 millones por el lateral Patrick Dorgu. A su vez, varios futbolistas que surgieron de las inferiores, como es el caso de Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo, están apuntados como posibles ventas en un futuro para solventar las arcas del club. A este panorama, se suma que marchan decimoquintos con 30 puntos en la Premier League.