La increíble pelea de Justin Bieber con una estrella del hockey sobre hielo durante un partido a beneficio

Justin Bieber pelea con una estrella de la NHL

El hockey sobre hielo es un deporte que se caracteriza por su intensidad y agresividad. Las peleas son moneda corriente en este juego, tanto es así que están amparadas en el reglamento y su ejecución no conlleva una penalidad muy severa. En esta oportunidad, el que estuvo involucrado en un combate bajo cero fue el reconocido cantante Justin Bieber. El pleito se llevó a cabo durante un evento benéfico para las víctimas de incendios forestales de Los Ángeles.

El cantante canadiense se unió a varias celebridades y ex estrellas de la National Hockey League (NHL) para el partido que fue bautizado como “Skate for LA Strong”. Faltaban poco más de seis minutos para que finalizara el segundo período, cuando Bieber se trenzó con Jeremy Roenick. El combate no duró mucho y al culminar, se lo vio al artista alejarse sonriendo de la escena.

¡Que alguien ayude a JB!”, exclamó en tono de broma el famoso rapero Snoop Dogg, que fue presentador del evento y una de las celebridades que estuvo involucrada en la organización del encuentro a beneficio. Durante el transcurso del cotejo, el cantante se mostró muy feliz y se lo pudo observar intercambiando chistes con la famosa estrella de la NHL, Mark Messier.

“Estamos buscando pasar un buen rato y demostrar que, cuando nos reunimos, suceden cosas buenas”, subrayó Bieber en la previa del partido.

“Fue una celebración increíble del hockey y de los socorristas. Fue muy divertido ver a todos los que vinieron y a algunos de los bomberos de Los Ángeles jugando; fue una sensación agradable”, comentó Roenick.

El canadiense y Roenick no fueron los únicos que estuvieron involucrados en algún tipo de altercado, ya que el actor Ben Hollingsworth, conocido por su papel en la serie de televisión de CBS Code Black, fue visto enfrentándose a PK Subban, ex defensor de los New Jersey Devils, durante el partido.

El motor principal para que este evento pueda llevarse a cabo fue el miembro del Salón de la Fama y presidente de los Los Angeles Kings, Luc Robitaille.“Todos nos hemos sentido afectados por lo que pasó el mes pasado. Todos tenemos amigos, familiares o diferentes personas que se han visto afectadas, así que para poder marcar una diferencia y hacer algo, vamos a recaudar la mayor cantidad posible y marcar una diferencia”, explicó el ex ala izquierdo.

Otros de los famosos que se acercaron para ayudar a las víctimas de los incendios forestales que causaron estragos en Los Ángeles fueron Will Ferrell, Danny DeVito y Al Michaels. Además, Skylar Astin Lipstein, actor de la reconocida trilogía de películas Pitch Perfect, estuvo presente y declaró: “Cuando los Kings me pidieron que hiciera esto, pensé: ‘Absolutamente’. No me importa si nunca me había puesto un par de patines antes, aquí es donde quiero estar”.

“Soy residente de Malibú, así que realmente tengo que agradecerles a los bomberos por contener el fuego tanto como pudieron. Incluso tomé la PCH (Pacific Coast Highway) hasta aquí por primera vez, y fue la primera vez que vi de primera mano toda la destrucción y fue realmente escalofriante”, agregó el reconocido actor que participó en uno de los equipos.