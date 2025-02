El divertido video de la arenga de la madre de Lisandro Martínez en plena recuperación tras su lesión

La madre de Licha Martínez ayudándolo en su rehabilitación

En medio de la caótica temporada del Manchester United, tanto a nivel institucional, con severos problemas económicos, y en lo deportivo, por los pésimos resultados en el campo, se sumó la grave lesión de Lisandro Martínez. El marcador central, que también viste la camiseta de la selección argentina, tuvo una rotura ligamentaria en la rodilla izquierda a principios de febrero, que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego por un lapso estimado de ocho meses.

No obstante, Licha ya pasó por el quirófano para someterse a la cirugía correspondiente con el fin de regresar lo antes posible a competir de manera profesional. Así las cosas, mientras transcurre su rehabilitación, compartió un tierno video en sus redes sociales sobre la visita de su madre, Silvina Cabrera. En un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, el futbolista replicó una serie de fotos en las que están juntos acompañado por el mensaje “Gracias por abrazarme el corazón y sacarle una sonrisa 😁♥️ Te amo Ma!!“.

A su vez, subió un video en el que se encuentra en una cama mientras realiza movimientos para fortalecer los músculos de la zona de la rodilla implicada en la lesión, algo que forma parte de los ejercicios de su recuperación. Y allí se encontraba su mamá dándole fuerzas para apoyarlo. “Push, push, push (empuja en inglés)”, alentaba con vehemencia Silvina, al mismo tiempo que ambos se reían.

El emotivo abrazo entre Lisandro Martínez y su madre

Dicha situación desató una catarata de mensajes de apoyo en los comentarios, incluidos los mensajes de compañeros del combinado nacional albiceleste como Emiliano Dibu Martínez o Ángel Di María. Pese al adorable momento narrado, Licha Martínez tuvo que atravesar un duro trance al conocerse su lesión. En otro posteo en sus redes sociales, contó la cruda situación que pasó cuando supo que iba a atravesar largos meses en inactividad.

“Hoy, después de haber transitado varios días tormentosos, en los que me permití sentir y aceptar mi tristeza, la impotencia, inseguridades, miedos y un gran desequilibrio emocional, vuelvo a conectar con mi esencia y mis valores que me ayudan a ver las cosas desde un lugar más amable y positivo”, manifestó el defensor sobre los días siguientes a la grave lesión que sufrió en el estadio Old Trafford.

Sin embargo, en el siguiente párrafo, el entrerriano llevó tranquilidad y les dedicó unas líneas a quienes siguieron de cerca su bienestar: “Siento un gran agradecimiento por el increíble trabajo y el apoyo del Manchester United, la selección argentina, a mi familia, amigos, compañeros y a todas las personas que se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje de aliento. ¡¡La operación salió excelente!! Ahora es momento de darlo todo con el alma y el corazón en la rehabilitación”.

El crudo relato de Lisandro Martínez tras la lesión sufrida en Manchester United

“Nuestros corazones se rompen por ti, Licha. Estaremos contigo durante tu recuperación y sabemos que volverás más fuerte”, escribió la cuenta oficial del Manchester United en su momento, acompañado por una imagen de Lisandro retirándose en camilla con lágrimas en los ojos. Y la baja del argentino en los Red Devils fue notable, ya que marchan decimoquintos en la Premier League con 30 puntos.

Asimismo, desde la lesión del marcador central Albiceleste, el equipo dirigido por Ruben Amorim disputó tres partidos: victoria por 2-1 contra el Leicester City de local, caída por 1-0 versus el Tottenham en Londres y empate 2-2 en su visita al Everton. “En los próximos días sabremos, pero creo que es una situación grave, es muy duro para nosotros. Él no es solo un gran jugador, tiene un carácter fuerte en el vestuario y específicamente en estos momentos es muy duro para nosotros. Ahora es el momento de que todos ayudemos a Licha como él nos ayuda todos los días”, reconoció el entrenador portugués en la conferencia de prensa posterior a la lesión de Martínez, dejando en claro la importancia que tiene en el equipo.

Anteriormente, The Butcher ya había tenido una operación, cuando se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho en abril de 2023. Allí, estuvo varios meses fuera de la cancha. Posteriormente, sufrió un esguince de rodilla que lo marginó del campo de juego por otros dos meses. Por último, sintió molestias musculares en abril, aunque se recuperó rápidamente y llegó a disputar la Copa América en la que se consagró campeón con el elenco de Lionel Scaloni en Estados Unidos.