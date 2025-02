El argentino Nicolás Varrone dio detalles de su arribo a la Fórmula 2: “Estoy de reserva en tres equipos”

Nicolás Varrone afirmó que estará en Fórmula 2 cuando se libere una butaca

El desempeño de Franco Colapinto en Fórmula 1 le dio una bocanada de aire fresco al automovilismo argentino y el que está más cerca de aprovechar ese impulso es Nicolás Varrone, uno de los grandes talentos que tiene el país. El corredor de 24 años tuvo una prueba en Fórmula 2, logró convencer a los equipos, pero al estar todas las butacas ocupadas no podrá arrancar la temporada desde la primera carrera. Sin embargo, está todo dado para que se una a la antesala de la Máxima lo antes posible.

“Tema Fórmula 2 no está cerrado. Obviamente no voy a estar arrancando el campeonato porque la verdad que la prueba y todo se dio demasiado tarde; y en F2 los asientos están confirmados desde agosto o septiembre, están todos cerrados. Pero sí voy a estar compitiendo. Siempre en Fórmula 2 se abren asientos a mitad de año, en mayo o lo que sea. No sé bien cuándo. Pero sí que estamos de reserva en tres equipos y ni bien se abra una chance, una butaca libre, la idea es estar en el campeonato. Y empezar cuando haya una butaca disponible. Ese es el plan”, confirmó en una entrevista con Carburando Radio en las últimas horas, antes de participar del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC, por sus siglas en inglés).

Nicolás tuvo un rendimiento sobresaliente en las pruebas de fin de año al mando del AIX Racing que tiene como figura al paraguayo Joshua Duerksen. Si bien llamó la atención de las escuderías, las plantillas estaban cerradas y deberá esperar a alguna de las habituales bajas que se da en este campeonato a lo largo de la temporada para tener su chance.

“Intentamos, estuvimos cerca, después de la prueba de Abu Dhabi, que fue muy buena, estuvimos muy cerca obviamente con AIX porque es el equipo con el que hice la prueba. Estaban muy interesados. Pero ya tenían un contrato firmado con uno de sus pilotos y no lo podían romper. Como te digo, si por ahí se hubiera dado la prueba quizás unos meses antes era otra la historia. Pero por algo se dan las cosas, estoy tranquilo. Súper feliz de estar en el WEC. Lo otro queda abierto, ni bien se abra una butaca. No es algo que quedó en el aire, o que no se va a hacer o que ya está, voy a estar ingresando. Y, cuando me sume, seguramente voy a hacer todo el campeonato”.

Varrone realizó una prueba con AIX Racing

Varrone intentará tener su oportunidad en la F2 cuanto antes porque eso le permitirá alimentar una esperanza de tener alguna chance en el futuro en Fórmula 1, teniendo en cuenta que desde 2026 se unirá como onceava escudería General Motors Cadillac, de la cual él forma parte.

El calendario completo de Fórmula 2

El certamen de F2 se abrirá, al igual que el de Fórmula 1, el fin de semana del 16 de marzo en Melbourne, Australia. Constará de 14 fechas (dos carreras por fin de semana con la Sprint y la Feature Race) y se extenderá hasta la primera semana de diciembre, con el gran cierre en Abu Dhabi.

El año pasado, en el campeonato que ganó finalmente el brasileño Gabriel Bortoleto, el primer cambio de butaca llegó para la mitad de la temporada: Franco Colapinto dio el salto a Williams en F1 tras la 10ª fecha en Bélgica (a fines de julio) y su lugar en MP Motorsport lo ocupó Oliver Goethe. Tampoco corrieron todo el calendario Zak O’Sullivan (Luke Browning lo sustituyó en ART Grand Prix), Oliver Bearman (Gabriele Mini corrió una fecha en Prema Racing cuando el británico subió a F1), Zane Maloney (Leonardo Fornaroli estuvo una carrera en Rodin Motorsport) y Juan Manuel Correa (Dino Beganovic apareció en DAMS), entre otros, por diversos motivos.

LA GRILLA DE FÓRMULA 2

Invicta Racing: Leonardo Fornaroli - Roman Stanek

Campos Racing: Pepe Martí - Arvid Lindblad

MP Motorsport: Oliver Goethe - Richard Verschoor

Hitech TGR: Luke Browning - Dino Beganovic

PREMA Racing: Sebastián Montoya - Gabriele Mini

DAMS: Jak Crawford - Kush Maini

ART Grand Prix: Victor Martins - Ritomo Miyata

Rodin Motorsport: Christian Mansell - Alex Dunne

AIX Racing: Joshua Dürksen - Cian Shields

Trident: Sami Meguetounif - Max Esterson

Van Amersfoort Racing: John Bennett - Rafael Villagómez