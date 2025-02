Se postergó el primer partido oficial del Inter Miami de Messi en 2025: las razones

Se postergó el primer encuentro oficial del Inter Miami del 2025 (REUTERS/Aris Martinez)

El partido de ida entre Inter Miami CF y Sporting Kansas City, correspondiente a la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2025 (antes Concachampions), ha sido reprogramado debido a las condiciones climáticas adversas previstas en el área metropolitana de Kansas City. Según anunció el ente organizador del partido, el encuentro, originalmente programado para este martes 18 de febrero en el Children’s Mercy Park, se llevará a cabo un día después, el miércoles 19 de febrero, a las 22 horas de la Argentina.

La decisión de aplazar el partido fue adoptada en estrecha coordinación entre los dos clubes implicados y las autoridades locales, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los jugadores como de los aficionados ante el pronóstico de una significativa acumulación de nieve en las próximas 24 horas. Incluso, se preveían temperaturas inferiores a los -20 grados. Concacaf enfatizó que la seguridad de todos los involucrados constituye una prioridad.

No obstante, esta situación se estaba barajando desde hacía varias horas, ya que las condiciones climáticas en las que se iba a desarrollar el enfrentamiento eran notablemente adversas. Además de las bajas temperaturas, había un 70% de probabilidades de que cayera nieve a la hora en la que estaba estipulado el inicio del partido.

A pesar de que esta situación no obliga a suspender un partido, sino que deja la coyuntura a criterio del árbitro para evaluar las condiciones del terreno de juego, el factor de riesgo en la antesala del duelo llevó a las autoridades a posponer la cita. Cabe recordar que el segundo duelo de la llave se disputará el 25 de febrero, en el Chase Stadium de Miami. Quien se imponga en la serie deberá medirse contra el Cavalier de Jamaica por los octavos de final.

“Sabemos que los clubes están hablando, se están comunicando. Estamos esperando tener algunas novedades. Hasta ahora, está confirmado que se juega el martes, pero sabiendo que hay una tormenta que se avecina y que esto puede cambiar en cualquier momento”, explicó Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo una hora antes del comunicado oficial que anunció la postergación.

“Lo que hay que pensar es que no es solamente un tema del juego. Si cae la nieve que dicen que va a caer, creeríamos que la ciudad va a estar completamente colapsada. Entonces, la gente no va a poder ir a la cancha y los accesos van a estar cerrados. Ese es el tema, muchas veces solamente se piensa en el juego y no en todo lo que lo rodea. Creo que hay que mirar un poco más el bosque y no el árbol. Y, en ese sentido, es lo que pone en duda al partido. Después habrá que ver, yo no soy especialista y no me ha tocado mucho en mi carrera jugar en estas condiciones”, prosiguió.

Tras su paso como entrenador de la selección argentina Sub 20, Javier Mascherano debutará oficialmente en el Inter Miami (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

“Si tenemos que jugar, lo afrontaremos. Las condiciones serán para los dos equipos iguales. Sabemos que Sporting está más acostumbrado a ese tipo de clima, pero es lo que nos toca. Nos encontramos con esta situación después del partido del viernes, donde se empezó a rumorear de que la tormenta iba a pegar muy fuerte”, remarcó.

Al mismo tiempo, el Jefecito, que tendrá su debut oficial como director técnico de las Garzas después de la ardua pretemporada que tuvo con sus dirigidos, confirmó la presencia de Lionel Messi contra Kansas City. “La disponibilidad es 100% y puedo asegurar que Leo va a jugar”, explicó.

Además, se mostró confiado con una las incorporaciones que tuvo el Inter Miami, ya que Gonzalo Lujan, proveniente de San Lorenzo, también estará a disposición del entrenador. “Se ha recuperado bien. Obviamente, es un chico que conocemos. El hecho de haber estado un tiempo parado después de que terminó el campeonato en Argentina, por las negociaciones y el tema del visado, no le permitió entrenar lo específico con un equipo, pero sí lo pudo hacer solo. Eso lleva un tiempo de adaptación. Hace muy poquito que está con nosotros, pero pudo tener los minutos que queríamos”, argumentó.